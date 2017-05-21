رمز صعود استقلال گل نخوردن در تهران است/ شانس صعود بالاست

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال و العین در بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: در بازی‌هایی در این سطح بازی رفت و برگشت نداریم. بازی سخت و آسان هم نداریم. همه بازی‌ها سخت است. این بازی هم همینطور است. چه در تهران چه در امارات بازی برای هر دو تیم استقلال و العین سخت است و تیمی برنده بازی خواهد بود که هوشمندانه تر بازی کرده و بهتر از موقعیت هایی که نصیبش می شود استفاده کند.

کاپیتان سابق آبی پوشان ادامه داد: نه این که چون بازیکن استقلال بودم بخواهم از این تیم تعریف کنم. منصفانه باید بگویم استقلال بهترین تیم ماه‌های اخیر فوتبال ایران است و بسیار حرفه‌ای و منطقی و با حساب و کتاب فوتبال بازی می کند. منصوریان به خوبی یک سیستم چرخشی در تیمش به کار گرفت و همه بازیکنانش را در شرایط مسابقه قرار داد. این موضوع در این بازی می‌تواند به کمک آبی پوشان بیاید. امروز که استقلال غایبان زیادی دارد، بازیکنانی که قرار است جای آنها را پر کنند همه در شرایط مسابقه هستند.

وی افزود: العین یک تیم بزرگ و حرفه‌ای است و از بازیکنان شایسته و توانمندی هم بهره می‌برد. اما محوری ترین بازیکن و یا بهتر است بگویم محوری ترین بازیکنان این تیم برادران عبدالرحمان هستند. منصوریان را خیلی خوب می‌شناسم. او آنالیز محور ترین مربی ایران است و حتی اگر قرار باشد با یک تیم محلی هم بازی کند آنقدر در باره آن تیم مطالعه می‌کند تا خصوصیات همه بازیکنانش را بشناسد. قطعا او می‌داند باید برادران عبدالرحمان را کنترل کند تا برنده این بازی مهم باشد.

قربانی خاطرنشان ساخت: بهتر است از العین یک حریف بزرگ و قابل احترام و سخت بسازیم نه یک غول شکست ناپذیر. پتانسیل فوتبال ایران و تیم استقلال آنقدر زیاد هست که از سد این تیم های ثروتمند عربی عبور کند.

پیشکسوت استقلال با اشاره به حضور هواداران در ورزشگاه آزادی گفت: هواداران برای پر کردن ورزشگاه نیاز به توصیه ندارند. اما باید بسیار هوشیار باشند که هیچ بهانه ای دست AFC ندهند. پر واضح است که ناظران این بازی منتظر بهانه هستند تا استقلال را هم از همراهی کردن هوادارانش در بازی های بعدی محروم کنند.