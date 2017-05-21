روند اهدای عضو در استان بوشهر رشد چشمگیری داشته است

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ۳۱ اردیبهشت‌ماه روز پیوند اعضاء اظهار داشت: بحث اهدا و پیوند یکی از اعجاز پزشکی است که خداوند به انسان نشان داده است.

وی افزود: اگر در چند سال قبل این سوال مطرح می‌شد که خداوند که برای هر دردی شفا قرار داده، پس درمان نارسایی قلب و کبد چیست، پاسخی نداشتیم ولی امروزه می‌توانیم بگوییم که خداوند یک تا پنج درصد انسان‌ها را ابتدا مرگ مغزی کرده و سپس از دنیا می‌برد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: خداوند درمان این دردها را که کسی حتی تصور آن را نمی‌کرد در جامعه گذاشته و ما فقط آن را کشف کردیم.

وی خاطرنشان کرد: از این نگاه مرگ مغزی قبل از دفن شدن انسان یک نعمت است که خداوند فقط به تعداد معدودی از بندگان خود عطا می‌کند تا بتوانند توشه عظیم با خود به آخرت ببرند و گرنه تا ۹۵ درصد دفن می‌شوند بدون آنکه این نعمت نصیب آنها شود. زمانی که تقدیر بر مرگ است و کاری از دست انسان بر نمی‌آید، چه بهتر که ابتدا مرگ مغزی باشد.

باقری بیان کرد: سال گذشته روند اهدای عضو در استان بوشهر رشد بسیار چشمگیری داشت و این امر محقق نمی‌شد مگر با همت همه افرادی که ما را در فرهنگ سازی اهداء عضو یاری کردند.

وی افزود: جا دارد تشکر ویژه‌ای کنیم از همه همکارانم در تیم خوب واحد پیوند اعضا که یقیناً می‌توان گفت موضوع اهدای عضو مستلزم کار گروهی دقیق و بدون نقص است.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آمار PMP استان بوشهر از ۲.۹ در سال ۹۴ به ۱۴ در سال ۹۵ افزایش داشته که نشان دهنده رشد ۴.۸ برابری نسبت به سال ۹۴ بوده است.

وی ادامه داد: این تلاش منجر به برگشت نزدیک به ۴۰ نفر به زندگی دوباره شد و از این بابت به خود می‌بالیم. امیدوارم با فرهنگ‌سازی که توسط همه حوزه‌ها انجام می‌گیرد شاهد افزایش اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی شویم.

باقری اضافه کرد: نتیجه این فرهنگ‌سازی باعث جدا کردن بیماران از دستگاه‌هایی نظیر دیالیز و ... خواهد شد و برگشت بیماران به زندگی بدون رنج که قطعا همه دوستانی که ما را یاری می کنند در ثواب این کار شریک خواهند بود.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای فرهنگ‌سازی در مقوله اهدا عضو، افزود: همه کسانی که تمایل دارند کارت اهدا عضو دریافت کنند می‌توانند با مراجعه به آدرس ehda.bpums.ac.ir و پر کردن فرم عضویت در این امر خیر سهیم باشند.