روایت «هالیوود، اسب تروا» از نقش زن در سینمای آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «هالیوود، اسب تروا» آرشیوی گفتگومحور در ۷۰ دقیقه است که نقش زن در سینمای هالیوود و تاثیرات محصولات کمپانی‌های هالیوود بر خانواده را بررسی می‌کند و در قالب جشنواره تلویزیونی مستند پخش می شود.

«هالیوود، اسب تروا» از نظرات کارشناسی شخصیت های جهان مانند پروفسور نورمن فینکنیشتاین جامعه شناس آمریکایی، ماریا پومیه اندیشمند فرانسوی، عثمان موجی متفکر و نویسنده مصری، آرت الیویر تهیه کننده هالیوود و شهردار سابق بلفلاور در ایالت کالیفرنیا و معاون نامزد آزادی‌خواه ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۰، مانوئل گالیانا روس، محقق و نویسنده اسپانیایی و... بهره گرفته است و می‌کوشد نقش زنان در طول نزدیک به یک قرن فعالیت سینمای هالیوود را آسیب‌شناسی کند.

در این مستند مجید ابهری آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری، فردین علی‌خواه مدرس دانشگاه و پژوهشگر، حمید رهبر مستندساز و تهیه کننده ایرانی، غلامرضا منتظمی کارشناس رسانه‌های بین‌المللی در تولید بخش ایران این فیلم، تاثیرات محصولات هالیوود در جامعه ایران را بررسی خواهند کرد.

نخستین جشنواره تلویزیونی مستند از ۲۳ فروردین در شبکه مستند آغاز شده است، فصل اول این جشنواره روزهای زوج از ساعت ۱۹ تا ۲۰ روی آنتن می‌رود و برگزیدگانش را مردم و کارشناسان انتخاب می‌کنند.

داوری بخش مردمی این جشنواره از طریق سایت جشنواره و سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ انجام می‌شود و بینندگان تا ۴۸ ساعت پس از پخش اثر مهلت دارند به مستند رای بدهند.