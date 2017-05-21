برگزاری ۵ نشست تخصصی با موضوع عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج نشست تخصصی با موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب از سوی کمیته عفاف و حجاب در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار می‌شود.

در راستای برنامه‌های محتوایی کمیته عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن، نمایش آثار برگزیده حوزه عفاف و حجاب، برگزاری ٥ نشست تخصصی با موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب و همچنین کارگاه‌های آموزشی مرتبط از اولویت‌های این بخش خواهد بود.

همچنین با توجه به ازدحام جمعیت و برای فراغت بال خانواده‌ها در بازدید، مهدکودک قرآنی در این بخش دایر می‌شود که در آن مربیان با موضوعات عفاف و حجاب به کودکان نقاشی آموزش می‌دهند و آثار تولید شده از سوی کودکان نیز در نمایشگاهی در همان بخش در معرض دید قرار خواهند گرفت.

با استفاده از توانمندی بخش خصوصی که در موضوع عفاف و حجاب در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارند، طرح «من حجاب را دوست دارم» در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه به اجرا در می‌آید که در قالب آن از کودکان با پوشش مناسب، عکس‌برداری شده و این عکس‌ها علاوه بر قرار گرفتن در فضای مجازی، در قالب‌های زیبا و متنوع به خانواده‌های کودکان ارائه می‌شوند.

درخواست اولیه مدیران این بخش، برای فضای موردنیاز این بخش، ٥ هزار متر مربع غیر مفید بوده تا بتوانند سه هزار و ٥٠٠ متر مربع فضای مفید از دل آن بهره‌برداری کنند. تاکنون نیز بیش از ١٥٠ شخصیت حقیقی و حقوقی متقاضی حدود سه هزار متر مربع فضا شده‌اند که اگر فضای مورد نیاز در اختیار این بخش قرار گیرد، همه درخواست‌ها پذیرفته می‌شوند و در غیر این‌صورت براساس آئین‌نامه گزینش صورت خواهد گرفت.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار «قرآن، اخلاق و زندگی» ٧ تا ٢٦ خردادماه سال جاری (همزمان با دوم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان) در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) میزبان علاقه‌مندان به قرآن است.