آل خلیفه از ترامپ برای محاکمه شیخ عیسی قاسم مهر تایید گرفت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: پس از حدود یک سال از اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و به تعویق انداختن دادگاه های محاکمه ایشان سرانجام امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت، شیخ عیسی قاسم از سوی رژیم آل خلیفه و به اتهامات واهی به یک سال حبس و مصادره اموال به میزان ۳ میلیون دینار محکوم شده است. دادگاه آل خلیفه اعلام کرده است که اجرای این حکم (یک سال حبس) به مدت ۳ سال تعلیق شده و پس از آن، قابلیت اجرا دارد. طبق این حکم، همچنین شیخ عیسی قاسم به پرداخت هزار دینار غرامت نیز محکوم شده است.

شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در ایران درباره ابعاد صدور حکم علیه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و زمان برگزاری دادگاه ایشان به خبرنگار مهر گفت: حکم صادر شده علیه شیخ عیسی، مردم را در وضعیت مقابله جدی و سخت با رژیم آل خلیفه قرار داد. زیرا حکم صادر شده علیه شیخ عیسی، فقط مربوط به ایشان نیست بلکه فریضه خمس که یکی از واجبات دین و مذهب جعفری است را مورد هدف قرار داده است.

وی افزود: رژیم آل خلیفه تاریخ این دادگاه را همزمان با سفر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ریاض برای شرکت در اجلاس با اعراب قرار داد تا از وی مجوز تایید بگیرد؛ دلیل این سخن نیز این است که طبق برنامه باید دادگاه شیخ عیسی ساعت ۱۰ صبح برگزار می شد ولی ابتدا توسط قاضی به ساعت ۹ و سپس ناچارا به ساعت ۸ صبح منتقل شد تا این ساعت با دیدار پادشاه بحرین با ترامپ در ریاض همزمان شود.

وی در ادامه یادآور شد: در این دیدار ترامپ به حمد بن عیسی اعلام کرد که ما با هم دوست هستیم و تا آخر خط با هم دوست خواهیم ماند. این سخن بدین معناست که پادشاه بحرین از رئیس جمهور آمریکا تاییدیه بین المللی را برای محاکمه شیخ عیسی گرفته است.

الدقاق در ادامه درباره اقدام بعدی آل خلیفه علیه رهبر شیعیان بحرین و احتمال حمله به منزل ایشان و بازداشت شیخ عیسی نیز تصریح کرد: حکم صادره علیه شیخ عیسی یک سال حبس و تعلیق اجرای آن به مدت سه سال است. ظاهر این حکم عادی است ولی در باطن حکمی سخت و سنگین است.

وی در ادامه تصریح کرد: در حقیقت این حکم مانند مار و اژدها ظاهر و پوستی نرم و باطنی سَمی دارد. زیرا در صورتی که شیخ عیسی در روزی از روزها از کسی خمس دریافت کند، این حکم علیه وی اجرا خواهد شد. بنابراین مردم و گروه ها باید برای تمام گزینه های احتمالی کاملا آماده باشند.

شیخ عبدالله الدقاق در رابطه با موضع و حمایت علمای جهان اسلامی از شیخ عیسی قاسم نیز گفت: آیت الله عیسی قاسم از علمای برجسته و فقهای بزرگ جهان اسلام هستند و تمام مسلمانان باید از ایشان دفاع کنند.

وی تأکید کرد: در همین راستا علمای اهل تسنن در لبنان، گروه های شیعی در عراق، وزارت خارجه ایران و دیگر کشورها صدور حکم علیه شیخ عیسی را محکوم کرده اند. اگر رژیم آل خلیفه مرتکب حماقتی علیه شیخ عیسی شود، با سیلی از شخصیت ها و سازمان های بزرگ جهان اسلام و آزادگان عالم مواجه خواهد شد.

وی در پایان خطاب به حکام بحرین تاکید کرد: اگر رژیم آل خلیفه با دین و شعائر مردم بحرین مقابله کند، مرتکب حماقت شده است. زیرا هر دولتی که با دین، شعائر و اعتقادات مردمش مقابله کرد، به سمت نابودی رفت و به زباله دان تاریخ سیاسی پیوست. پس رژیم آل خلیفه پیش از اینکه فرصت از دست برود، باید به خود بیاید.