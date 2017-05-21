اتخاذ مواضع ضد ایرانی در بیانیه پایانی نشست عربی-آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشست عربی اسلامی آمریکایی که در ریاض پایتخت عربستان برگزار شده بود در بیانیه پایانی خود بر اهمیت شراکت نزدیک بین کشورها علیه تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.

در این بیانیه از تامین ۳۴ هزار نیروی ذخیره برای حمایت از آنچه «مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه» نامیده شده استقبال شده است.

این بیانیه همچنین طی ادعایی واهی، «مواضع خصمانه ایران و ادامه دخالت های آن در امور داخلی دیگر کشورها» را محکوم و پایبندی به مقابله با آن را خواستار شده است.

در ادامه ادعاهای ضد ایرانی و واهی در این بیانیه آمده است: ما مخالف سیاست ها و اقدامات نظام ایرانی به دلیل ادامه حمایتش از تروریسم و تندروی هستیم.

در این بیانیه پایانی بر هماهنگی مواضع و دیدگاه ها بین جهان عربی و اسلامی و آمریکا در بالاترین سطح آن تاکید شده است.

بنا بر بیانیه پایانی کنفرانس مذکور، سران این نشست از تاسیس مرکز جهانی در ریاض برای مقابله با آنچه تفکر افراط گرایانه می دانند، استقبال کردند.

گفتنی است که نشست عربی-اسلامی-آمریکایی شامگاه یکشنبه با حضور مقامات ۵۰ کشور و «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در ریاض پایتخت عربستان به کار خود پایان داد.