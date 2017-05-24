مواد غذایی که تشنگی را از روزه داران دور نگه می دارد

دکتر زهرا عبدالهی در خصوص تغذیه در مام مبارک رمضان به خصوص در وعده افطار، به خبرنگار مهر، گفت: در هنگام افطار مصرف غذاهای سبک و مختصر شامل گروه های غذایی شیر و لبنیات (مانند شیر و ماست و پنیر) میوه ها، سبزی ها، نان و غلات (مانند برنج و نان) توصیه می شود مانند نان و پنیر و سبزی که یکی از عادات خوب غذایی روزه داران در این ایام است

وی ادامه داد: مصرف شیر گرم و فرنی و یــا شیر برنج در هنگام افطار مناسب است. استفاده از مواد غذایی آبکی مثل سوپ، آش، حلیم بــدون روغن و همچنین مایعات به هنگام افطار و سحر موجب حفظ تعادل آب و املاح فرد روزه دار می شود.

وی با بیان اینکه استفاده از سبزی ها و میوه ها در هنگام افطار و همچنین در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل اینکه منبع خوبی از فیبر هستند برای دستگاه گوارش بسیار مفید بوده و مانع بروز یبوست می شود عنوان کرد: توصیه می شود در وعده سحری مقدار مناسبی سبزی های مختلف مصــرف شود. سبزی ها با دارا بودن مواد مغذی مختلف و آب، علاوه بر تامین ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن، از تشنگی فرد در طول روز جلوگیری می کنند.

عبدالهی با اشاره به این امر که مصرف مایعات مثل آب آشامیدنی، آب میوه، شیر کم چربی، دوغ بدون نمک در فاصله پس از افطار تا هنگام خوابیدن کمک می کند که تعادل آب والکترولیت های بدن شما در هنگام روزه داری حفظ شود تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان بهتر است از غذاهای سرخ شده وپرچرب استفاده نشود زیرا علاوه بر افزایش چربی های خون موجب سوءهاضمه، ورم معده و اضافه وزن و چاقی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: مصرف زیاد مواد قندی و شیرین مثل کیک های خامه ای، شکلات، شیرینی های خامه دار، زولوبیا و بامیه، باقلوا، حلوای خیلی شیرین و چرب، شله زرد شیرین وچرب در ایام ماه مبارک رمضان اضافه وزن و چاقی و خطر بالا رفتن قند خون را به دنبال دارد.