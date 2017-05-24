ترامپ برای پرونده روسیه وکیل خصوصی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه هایی چون «ای بی سی» و «فاکس بیزینس» به نقل از منابع وابسته به کاخ سفید می گویند درحالی که کارگروه ویژه ای مشغول بررسی رابطه احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات روسیه است، وی «مارک کازوویتز» را که سابقه درخشانی در امر مشاوره حقوقی دارد، به عنوان وکیل خصوصی خود برگزیده است.

کازوویتز قرار است کار دفاع از ترامپ در روند تحقیقاتی را بر عهده بگیرد که از سوی «رابرت مولر» مدیر دایره تحقیقات اف بی آی، اداره می شود.

به گفته کارشناسان، اگرچه ترامپ همه اتهامات نسبت داده شده مبنی بر همدستی با روسها برای تحریف مسیر انتخاباتی آمریکا را رد می کند، استخدام وکیلی که تنها وظیفه اش دفاع از وی در روند رسیدگی به این پرونده باشد، می تواند به نوعی نشانه اذعان رئیس جمهوری آمریکا به تاثیر مخرب بازرسی ها و لزوم محافظت از خود در برابر افرادی باشد که ممکن است در آینده علیه وی حرف هایی بزنند.

منابع آگاه می گویند کازوویتز قرار است سرپرستی تیمی از وکلا را که مسئول دفاع از ترامپ در روند بازرسی ها هستند، به عهده بگیرد.

از جمله صفاتی که به کازوویتز نسبت می دهند، قابلیت تهاجم و در عین حال انعطاف پذیری زیاد است.

البته، وی در کارنامه شغلی خود سابقه رسیدگی به مسائل حقوقی ترامپ را دارد حال آنکه تاکنون درگیر پرونده قضایی که می تواند ماهیتی مجرمانه به خود بگیرد، نشده است.