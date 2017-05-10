کاخ سفید: ترامپ از روز انتخابات در اندیشه برکناری «جیمز کومی» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (ششم نوامبر ۲۰۱۶) در اندیشه برکناری «جیمز کومی» رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا- اِف بی آی- از سمت خود بوده است.

سندرز خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست خبری کاخ سفید گفت: «صادقانه بگویم که رئیس جمهور اعتماد و اطمینان خود به جیمز کومی را از دست داده است و از روزی که [به عنوان رئیس جمهور] انتخاب شد، برکناری کومی را مدنظر داشت».

وی در ادامه افزود که «راد روزنشتاین» معاون دادستان کل آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با ترامپ نگرانیهایی در خصوص جیمز کومی مطرح ساخته بود.

درز اخباری در خصوص عدم اطمینان ترامپ به جیمز کومی در طول دوران انتقال قدرت و همچنین ریاست جمهوری خود از آن جهت غیرمنتظره و مایه شگفتی است که مقامات کاخ سفید پیشتر چندین بار بر اطمینان و اعتماد خود به این رئیس برکنار شده اِف بی آی تأکید کرده بودند.

سندرز همچنین گفت که ترامپ تنها فردی نیست که اعتماد خود را به جیمز کومی از دست داده است؛ و اینکه در درون تشکیلات اِف بی آی نیز شک و تردیدهایی در خصوص کومی وجود دارد.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که ترامپ از اینکه کومی را پیش از این از سمتش برکنار نکرده است، افسوس نمی خورد؛ زیرا وی «می خواست که به رئیس کومی فرصتی بدهد».

سارا سندرز همچنین گفت که «جیمز کومی مرتکب خطا و اشتباهاتی شده است و جلسه شهادت وی در کنگره کاملاً آشکار ساخت که او قادر است سلسله مراتب قدرت را دور بزند؛ امری که به هیچ وجه مجاز نیست».

گفتنی است که کاخ سفید روز سه شنبه اعلام کرد که «جیمز کومی» رئیس «اِف بی آی» از سمت خود برکنار شده است.

«شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در خصوص برکناری جیمز کومی گفت: «رئیس جمهور آمریکا توصیه دادستان و معاون دادستان را پیرامون برکناری رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا- اف بی آی- پذیرفته است».

شایان ذکر است که جیمز کومی هفته گذشته در برابر اعضای کمیته قضایی مجلس سنا مدعی شد که «صدها و هزاران» رایانامه حاوی اطلاعات محرمانه از سوی «هما عابدین» دستیار ارشد «هیلاری کلینتون»- وزیر خارجه سابق آمریکا- به یک رایانه خانگی و مشترک میان وی و همسرش «آنتونی وینر»- عضو سابق کنگره از ایالت نیویورک- ارسال شده است.

یافته های کنونی «اِوان پرز» خبرنگار سی اِن اِن حاکی از آنست که اظهارات جیمز کومی در مورد شمار رایانامه های ارسالی از سوی عابدین به شدت اغراق آمیز بوده و اینکه اِف بی آی در تلاش برای یافتن راهی جهت تصحیح این خطاست.

هنوز مشخص نیست که جیمز کومی به چه دلیل در جلسه شهادت خود در مقابل کمیته قضایی مجلس سنا، در بیان تعداد این رایانامه ها اغراق کرده است.