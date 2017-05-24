فتح خرمشهر نقطۀ ثقل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد، سال روز آزادسازی و فتح خرمشهر، با صدور اطلاعیهای، ضمن پاسداشت یاد و خاطرهی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای عملیات الی بیت المقدس، فتح خرمشهر را نقطۀ ثقل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دانست.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
خلق حماسهی سوم خرداد، یادآور رشادت و از جان گذشتگی جوانان میهن اسلامی است که شهدای عزیز و گرانقدرمان با اهداء خونهای پاک و بذل جانهای مطهر خود ، این حماسه عظیم را در تاریخ افتخارات ملی و دفتر قطور خاطرات ملت به ثبت رساندند.
خرمشهر ؛ فقط یک قطعۀ کوچک از جغرافیای سرزمین ایران اسلامی نیست، بلکه به وسعت قلوب آزادگان و رادمردان و حقیقت جویان عالم است.
خرمشهر ؛ برای ملت ما تنها یک شهر نیست، بلکه تاریخ گویای مقاومت و پایداری، ایثار و شهادت انقلاب است.
خرمشهر؛ شهر خون و قیام، شهر نبرد و پیکار جبهۀ حق با جنود شیاطین است، شهری که حتی سقوط آن نیز حماسه بود، چرا که عالیترین مرحله از مقاومت انسان مؤمن آزادیخواه را به نمایش گذاشت. شهری که در طول ۵۷۵ روز اشغال توسط متجاوزان بعثی عراق، در کمال مظلومیت و مقاومت ، همچون سدی آهنین و خللناپذیر مقابل تجاوز و زیاده خواهی دشمن قدار ایستادگی کرد.
خرمشهر؛ اردوگاه مجاهدان وارسته و جاودان تاریخ است که در سالهای متمادی با شجاعت و شهامت، ایثار و بذل مال و جان همچون شهابی ثاقب در دل تاریک دشمن بعثی فرو رفته و پردههای ظلمتکدۀ شب سیاه طاغوت و استبداد را در نوردیده و حماسهی عظیم سوم خرداد را آفرید.
حماسه آزادسازی و فتح خونین شهر ؛ فقط موفقیتی صرف نظامی و استراتژیک نبود؛ بلکه، موفقیتی بزرگتر و والاتری بود و آن موفقیت روحانی و معنوی در جلب و جذب برکات و فیوضات الهی است که این نکته از دستاوردهای آن ظفر شکوهمند به شمار میآید.
دلاورمردان سپاه پاسداران، ارتشیان سلحشور و بسیجیان غیور وجان برکف این فرزندان برومند روح الله با اقتداء به حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» حول محور وحدت بخش ولایت فقیه در سوم خرداد ۱۳۶۱ حماسه ای بی بدیل خلق نمودند تا در امتحان الهی با بروز استعدادهای نوظهور در عرصههای مدیریت صحنههای حساس و حیاتی نظام بار دیگر سربلند و سرافراز از این امتحان سربلند سر برآورند.
به راستی کدام الگوی عملی موفقی به اندازه تجربه فتح خرمشهر می تواند روح ایثار و مقاومت و ایستادگی تا پای جان را به نسل جدید ملموس سازد و آنها را در باور به مقاومت و پیروزی در برابر زیاده خواهان و استکبار جهانی استوارتر گرداند؟
اینک همان فرزندان انقلاب اسلامی و نسل های بعد از آن با تأسی به روح ایمان، خودباوری و اتکاء به خداوند قادر متعال که نشأت گرفته از همان دوران است میکوشند تا با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و حفظ وحدت حول محور ولایت در عرصههای مختلف پیش روی خود، به ویژه عرصههای فرهنگ عمومی و اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری قلههای رفیع عزت و افتخار را یکی پس از دیگری فتح کنند. آری به راستی می توان با پاسداشت ارزش های آن، ریشه های یاس و نا امیدی را در میهن اسلامی خشکاند و ارادۀ جمعی را برای تحقق اهداف عالیه انقلاب به حرکت در آورد و روحی دوباره در کالبد معنوی جامعه اسلامی دمید.
تبیین ارزش های حقیقی و ماندگار سوم خرداد که با تکیه بر روحیه ایثار و مقاومت حماسه ای بی نظیر در تاریخ معاصر ایران اسلامی خلق کرد؛ برای نوجوانان و جوانان پاک فطرت ایران اسلامی آبشخور فرهنگی و معنوی مناسبی است که می تواند زمینه ساز مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ بسیج عمومی در مواقع ضروری و مواجهه با جبهه های شبیخون فرهنگی و نبرد اقتصادی دشمن عنود و حسود انقلاب اسلامی باشد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان این اطلاعیه ضمن گرامیداشت مجدد یاد و خاطرۀ شهدای اسلام به خصوص شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بیان داشت : سوم خرداد؛ همچنان به عنوان برگ زرینی بر تارک تابناک تاریخ مجاهدتهای بشری و مقاومتهای اسلامی می درخشد به طوری که انگیزش الهی در احیاء ارزشهای والای اسلامی ـ انسانی را در سطح کشور منتشر نموده و تا امروز تشعشعات انوار الهی و نورانی اش چراغ راه و هدایتگر ملت در عبور موفقیت آمیز از گردنه های سخت پیش روی انقلاب و گذر از امتحانات الهی بوده است و این حماسه میتواند به عنوان الگویی ماندگار فراروی برنامهها و طرحهای ملّی در فتح قلههای دیگری از شکوه و افتخار ملّی قرار گیرد.
