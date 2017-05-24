تولید کتاب های صوتی و تعاملی سوره مهر رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید قره‌داغی مدیرعامل انتشارات سوره مهر درباره نمایشگاه کتاب امسال، میزان استقبال مخاطبان از سوره مهر و همچنین کتاب‌های چاپ اول این انتشارات گفت: انتشارات سوره مهر که برای مخاطبان شناخته شده است و حوزه فعالیتش در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شعر، داستان و رمان است. امسال آن چیزی که ما به عنوان کتاب‌های چاپ اول در فاصله نمایشگاه ۹۵ تا ۹۶ عرضه کردیم، قریب به ۲۱۰ عنوان کتاب بود که بخش قابل توجهی از آن بحث خاطرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود و همین‌طور ۱۴ عنوان رمان جدید داشتیم، بقیه موضوعات هم در حوزه شعر، داستان و پژوهش بودند که تمام این آثار مجموعه کتاب‌های چاپ اولی بودند که سوره مهر آن ها را عرضه کرد. همچنین چیزی حدود ۲۰۰ عنوان کتاب نیز در سال ۹۵ تجدید چاپ شد و همه آن ها در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شدند.

مدیرعامل انتشارات سوره مهر درباره دلیل عدم توجه سوره مهر طی چند سال اخیر راجع به انتشار کتاب‌های پژوهشی، گفت: مشکلات متعددی در این زمینه وجود داشته که تک تک آن ها را شناسایی کردیم و درصدد رفع آن ها هستیم، در حقیقت شروع و حُسن آغاز این قضیه همین تعداد کتاب‌هایی بود که مدت ها در دست انتشار بود ولی سوره مهر آن ها را به نمایشگاه کتاب ۹۶ رساند.

وی سپس با اشاره به جذابیت طرح جلد و صفحه‌آرایی کتاب‌های سوره مهر، درباره اینکه آیا در این زمینه از تیم اتاق فکر کمک می‌گیرند و یا به فراخور ایده‌هایی از نویسنده تهیه می‌شوند، گفت: مقوله کتاب‌سازی، گرافیک و صفحه‌بندی کتاب برای سوره مهر بسیار مهم است و به آن توجه ویژه دارد. در این زمینه قسمتی با عنوان مدیریت هنری برای کتاب‌ها وجود دارد که شامل گرافیست‌های متعدد و صفحه‌بندهای متعدد می شود و طی یک فرایندی به طرح جلد کتاب‌ها می‌رسند، گرچه همین هم در طول سالیانی فراز و نشیب به همراه داشته ولی آن ها راتقویت می‌کنیم تا ان‌شاءالله کارها با کیفیت و سر و شکل بهتری عرضه شود.

قره داغی گفت: امسال ما برای اولین بار در نمایشگاه کتاب در بخش رسانه‌های دیجیتال هم به طورمستقل حضور داشتیم و بیش از هزار عنوان کتاب ما به شکل الکترونیک تحت کتاب‌خوان اختصاصی خودمان ارائه شد و علاوه بر آن کتاب‌های صوتی و تعاملی‌مان هم رشد چشمگیری داشتند. چندین جلد کتاب کودک هم به این مجموعه اضافه شد. همچنین در زمینه ترجمه ما با مرکز ترجمه حوزه هنری هماهنگ هستیم و از آثاری که آن ها ترجمه می‌کنند، استفاده می‌کنیم.