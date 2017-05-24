مراسم روز ملی روسیه در سفارت این کشور در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم روز ملی روسیه بعد از ظهر امروز در سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

سفرای کشورهای مختلف، برخی از مقامات دولتی و نظامی ایران نیز در این مراسم حضور داشتند.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی از جمله مقامات ایرانی حاضر در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم «لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در ایران با خوشامدگویی به میهمان گفت: روز ملی روسیه در ۱۲ ژوئن است، اما به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان در ایران این مراسم را در تهران زودتر برگزار کردیم.

در ادامه این مراسم واعظی از طرف دولت و مردم ایران روز ملی جمهوری روسیه را به ملت و دولت روسیه تبریک گفت و اظهار داشت: در سال های گذشته به ویژه در چهار سال گذشته روابط ایران و روسیه وارد مرحله نوینی از روابط راهبردی شده است.

وی با اشاره به گسترش روابط دو کشور در تمام زمینه ها عنوان کرد: کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور به طور منظم برگزار می شود و هر سال شاهد رشد بیشتر روابط اقتصادی هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: علاوه بر روابط صنعتی تجاری و اقتصادی، خوشحالیم که روابط سیاسی بین ایران و روسیه در بالاترین سطح خود قرار دارد.

واعظی با اشاره به ملاقات های روسای جمهور دو کشور در چهار سال اخیر اظهار داشت: علاوه بر دیدار روسای جمهور وزرای مختلف نیز دیدارهایی را داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه همکاری های منطقه ای و بین المللی ایران و روسیه هم اکنون در سطح خوبی در جریان است، گفت: علاوه بر دولت، مجلس دو کشور نیز با یکدیگر روابط خوبی دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تاکید کرد که ایران به عنوان همسایه روسیه علاقه مند به توسعه، پیشرفت و ثبات در روسیه است.