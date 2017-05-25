رزم ناو آمریکایی از خط قرمز چین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نخستین بار بعد از واگذاری زمام کاخ سفید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، یک فروند رزم ناو این کشور با گشت زنی در فاصله ۱۲ مایل دریایی از جزایر مصنوعی اسپارتلی واقع در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی، خط قرمز پکن را شکست.

به گفته منابع آگاه، این اقدام روز چهارشنبه، از سوی ناو «یو اس اس دیویی» و با ادعای برخورداری واشنگتن از آزادی حق کشتیرانی صورت گرفت.

این اقدام که در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز چند بار تکرار شده بود، برای اولین بار از ماه اکتبر سال گذشته (۲۰۱۶) است که اتفاق می افتد و با توجه به اینکه ترامپ می کوشد تا چین را در اعمال فشار برای مهار برنامه هسته ای- موشکی پیونگ یانگ با خود همسو کند، می تواند خشم مضاعف پکن را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است اقدام یو اس اس دیویی در راستای به چالش کشیدن مالکیت پکن بر حدود ۹۰ درصد از دریای چین جنوبی، انجام شد حال آنکه سال گذشته، دیوان بین المللی لاهه به سلب این حق تاریخی از پکن رای داد.

این در حالی است که آمریکا سهمی در دریای چین جنوبی ندارد اما برای دامن زدن به مناقشه میان چین و کشورهایی از جمله ویتنام و فیلیپین که با قرار گرفتن در این آبراه استراتژیک، ادعاهای مشابهی را نسبت به ماکیت آن مطرح می کنند؛ هر از گاهی با توسل به حق آزادی کشتیرانی، نیروی دریایی خود را به گشت زنی در اطراف جزایر مصنوعی اسپارتلی وا می دارد که به ادعای واشنگتن نمادی از قصد پکن برای نظامی گری در سطح منطقه است.

این در حالی است که چین نیز به نوبه خود دخالت های گاه و بیگاه آمریکا در قلمرو سنتی خود را نشانه تمایل واشنگتن برای ترویج نظامی گری در منطقه و ممانعت از قدرت یابی پکن تلقی می کند.