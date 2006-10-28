دانشگاه پيام نور با دانشگاه راديو تلويزيون مركزي چين تفاهم نامه همكاري منعقد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه پيام نور، بر اساس اين تفاهم نامه، شناسايي اهداف مشترك آموزش عالي به منظور مشاركت مردم در فرايندهاي توسعه ملي، توجه به اولويت هاي مشترك طرفين در ارائه دوره هاي آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي و فراهم آوردن پايه همكاري و فعاليت هاي مشترك براي كمك به تثبيت نظام آموزشي چند رسانه اي از اهداف مهم دو دانشگاه به شمار مي رود.



دانشگاه پيام نور و دانشگاه راديو - تلويزيون مركزي چين به موجب اين تفاهم نامه بايد تمهيدات لازم را براي تبادل تجارب آكادميك از طريق همكاري هاي راهبردي و تبادل موردي اعضاي هيات علمي فراهم كرده و راهكارهاي جامع را براي طراحي، اجرا و تحقق دوره هاي آموزشي كارشناسي ارشد و دكترا ارائه دهند.



همچنين بر اساس اين تفاهم نامه، پروژه هاي مشترك پژوهش و توسعه بين دو دانشگاه اجرا مي شود و دو دانشگاه براي ارائه دروس آموزشي از فناوري ارتباطات و اطلاعات استفاده مي كنند.

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