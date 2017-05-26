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۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

پس‌لرزهای تصمیم اوپک؛

ارزهای اصلی جهان و بورس کشورهای آسیایی سقوط کرد

ارزهای اصلی جهان و بورس کشورهای آسیایی سقوط کرد

تصمیم روز گذشته اوپک برای تمدید کاهش تولید تا سال ۲۰۱۸ میلادی و ناامیدی سرمایه گذاران از کاهش بیشتر، بورس کشورهای آسیایی و نیز ارزش ارزهای اصلی جهانی را پایین کشید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال تصمیم اوپک مبنی بر تمدید کاهش تولید روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت تا پایان مارس سال ۲۰۱۸ میلادی و ناامیدی سرمایه گذاران خارجی از کاهش تولید بیشتر، بازار بورس کشورهای آسیایی و ارزهای اصلی جهان از این مسئله متاثر شده و با شروع روند نزولی قیمت نفت در روز جمعه، با کاهش ارزش روبرو شدند.  

در همین حال پوند انگلیس با ۰.۴ درصد کاهش به ۱.۲۹۰۶ دلار رسید که بیشترین رقم در ۳ هفته اخیر محسوب می شود؛ ضمن اینکه دلار آمریکا هم در برابر ین ژاپن، ۰.۱ درصد ارزش خود را از دست داد.

همچنین یورو و دلار استرالیا هم هر کدام به میزان ۰.۱ درصد، روند نزولی به خود گرفتند.  

البته در بازار بورس کشورهای آسیایی، میانگین شاخص بورس این منطقه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد و بورس «نیکی» ژاپن هم  ۲ دهم درصد روند نزولی را تجربه کرد.

کد مطلب 3988871
علیرضا کمندی

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