۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس عنوان کرد:

پیش بینی برداشت ۸ هزار تن محصولات جالیزی در شهرستان طبس

بیرجند- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیش بینی می شود طی سال جاری بیش از هشت هزار تن محصولات جالیزی در طبس برداشت شود.

داوود بخشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برداشت محصولات جالیزی از سطح ۳۵۸ هکتار مزارع این شهرستان شامل خربزه، طالبی، هندوانه، خیار و کدو از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و پیش بینی می شود از این سطح بالغ بر هشت هزار تن انواع محصولات جالیزی برداشت شود.

وی اظهار کرد: ارقام جالیز کشت شده شامل خربزه خاتونی هورسان، خربزه ارگون، خربزه محلی، هندوانه نیاگارا، هندوانه رزن سیت، هندوانه اچ ای دی، تیل مگسی و طالبی محلی است.

بخشایی افزود :کشت محصولات جالیزی در این شهرستان به سه روش کشت مالچ پلاستیک، کشت در فضای باز و استفاده از نشاء انجام می شود، که کشت زیر پلاستیک به دلیل حفظ رطوبت، کنترل علفهای هرز و زود رسی محصول علیرغم هزینه بالاتری که نسبت به سایر روش های کشت دارد از سوی کشاورزان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس خدمات ارائه شده به کشاورزان جالیزکار این شهرستان را توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی، نظارت فنی بر مزارع جالیز جهت مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها از طریق کارشناسان خرید خدمات گیاه‌پزشکی اعلام کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه محصول خربزه شهرستان طبس زودتر از سایر نقاط استان به عمل می‌آید از این نظر به دلیل درآمدزا بودن از جایگاه خاصی در شهرستان برخوردار است.

