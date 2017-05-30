کره شمالی آزمایش موشکی اخیر خود را «موفقیت آمیز» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری رسمی کره شمالی(KCNA) یک روز پس از فرود موشک آزمایشی پیونگ یانگ در آبهای مجاور کشور ژاپن به نقل از دولت کره شمالی اعلام کرد که پرتاب آزمایشی این موشک بالستیک هدایت شونده «موفقیت آمیز» بوده است.

«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی شخصاً بر پرتاب این «نوع جدید از موشک بالستیک هدایت شونده دقیق» که سومین آزمایش موشکی پیونگ یانگ ظرف مدت زمانی کمتر از سه هفته به شمار می رود، نظارت داشت.

در این گزارش آمده است: «موشک بالستیک به سمت شرق پرتاب شد و به هدف تعیین شده اصابت کرد».

گفتنی است که ارتش کره جنوبی پیش از آن اعلام کرده بود که موشکی از نوع «اسکاد» با طی مسافتی بالغ بر ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل) به جانب شرق پرتاب شد. ژاپن نیز با قاطعیت اعلام کرد که این موشک آزمایشی به درون آبهای منطقه انحصاری اقتصادی این کشور- در محدوده ۲۰۰ مایل دریایی از خط ساحل- سقوط کرده است.

این درحالی است که آزمایش موشکی پیونگ یانگ در روز دوشنبه با انتقادات شدیدی از جانب «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مواجه شد که این آزمایش را نشانه «بی احترامی» به چین- همسایه و تنها متحد اصلی پیونگ یانگ- دانست.

در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی آمده است که هدف از پرتاب این موشک، آزمایش جنگ افزاری بود که «قادر است مواضع دشمن را در هر نقطه به طور بسیار دقیق مورد حمله قرار دهد».

در این گزارش به نقل از رهبر کره شمالی آمده است: «هرزمان که اخباری دال بر پیروزی ارزشمند ما [کره شمالی] در رسانه های خبری انعکاس می یابد، یانکی ها [آمریکا] خیلی نگران خواهند شد و گانگسترهای ارتش خیمه شب بازی کره جنوبی بیش از پیش روحیه خود را می بازند».

در پی آزمایش موشکی کره شمالی در اوایل ماه میلادی جاری- که به گفته تحلیلگران، دوربُرد ترین موشک آزمایش شده این کشور تاکنون بوده است- شورای امنیت سازمان ملل متحد متعهد شد که تمام کشورها را به اجرای تحریمهای سختگیرانه تر علیه پیونگ یانگ ترغیب نماید.

با این حال، مقامات پکن به صراحت اعلام کرده اند که اولویت آنها، اِعمال فشار برای انجام مذاکره است و نه وضع تحریمهای بیشتر. در همین راستا، دولت چین روز دوشنبه مجدداً خواستار انجام گفتگوها شد.