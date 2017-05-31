به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره از دور جدید انتشار ماهنامه سروش نوجوان به تازگی توسط موسسه انتشاراتی سروش منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

اولین مطلب این ماهنامه، سرمقاله ای از زنده یاد قیصر امین پور است. امین‌پور بنیانگذار نشریه سروش نوجوان بود و از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۲ سردبیری این نشریه را به عهده داشت. تیتر روی جلد این شماره «زیر و رو کردن دنیا در نوجوانی» انتخاب شده و در این شماره آثار ۴۸ نوجوان دختر و پسر ایرانی از استان‌های مختلف کشور به چشم می‌خورد.

حنانه خلفی حافظ قرآن، مهتاب نوری مخترع دارای معلولیت جسمی، صبا صفری عضور تیم ملی تنیس روی میز، محمدمهدی احدی بازیگر سینما و تلویزیون و علیرضا فیروزجا اعجوبه شطرنج جهان ازجمله نوجوانانی هستند که در این شماره از سروش نوجوان معرفی شده‌اند.

بررسی نوجوانی امام خمینی (ره)، معرفی شهید ۱۳ساله بابک پناهی، نقد و بررسی فیلم، نمایش، ترانه، عکس و نقاشی هم از دیگر مطالب این شماره سروش نوجوان هستند.

در نخستین شماره دوره جدید سروش نوجوان آثاری از نویسندگانی چون قاسمعلی فراست، محسن هجری، عبدالرحمن اونق، رفیع افتخار، حمید هنرجو، منوچهر اکبرلو، محمد گودرزی دهریزی، فریبرز لرستانی، شاهین راهنما، طیبه شامانی، غلامرضا بکتاش و نیلوفر تیموریان به چشم می‌خورد.

مجله سروش نوجوان بعد از ۱۰ سال وقفه، به تازگی انتشار خود را با مدیرمسئولی مجید بلالی و سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری آغاز کرده است.