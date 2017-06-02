۱۵۰ میلیون کسری بودجه «فصل شکار» را متوقف کرده است/ بدهکاریم

داریوش یاری کارگردان «فصل شکار» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: کار ساخت این اثر به دلیل داشتن بدهی متوقف شده است. این اتفاق در حالی می افتد که چندی پیش مسئولان سینمایی مبلغ هنگفتی را به یکی از فیلمسازان به عنوان خسارت دادند اما حالا به ما ۱۵۰ میلیون تومان برای از سرگیری کارهای «فصل شکار» نمی دهند.

وی افزود: ما برای پرداخت بدهی ها و آغاز تدوین این اثر منتظر دریافت این مبلغ هستیم اما تاکنون هیچ حمایت و پشتیبانی از هیچ ارگانی برای «فصل شکار» صورت نگرفته است، به طوری که تاکنون من و تهیه کننده علیرضا ابوالقاسمی از جیبمان برای ساخت این اثر خرج کرده ایم، اما از این به بعد نمی توانیم پولی پرداخت کنیم، بنابراین ما برای این بدهی ها یا به زندان می رویم و این فیلم روی دستمان می ماند و یا دری باز می شود و دولت حمایت کوچکی از ما می کند.

یاری عنوان کرد: بنیاد سینمایی فارابی اصلا قبول نکرد که به ما وام دهد در حالی که فارابی به خیلی از فیلم ها وام اعطا می کند. به همین دلایل فیلم ما از عید تاکنون متوقف شده است.

این کارگردان اظهار کرد: ما توقع دریافت حمایت میلیاردی نداریم، درحالی که چنین پول هایی به سایر فیلمسازان داده می شود. مشکل مالی ما در حد ۱۵۰ میلیون تومان است که فکر می کنم ارگان ها قادر به پرداخت این مبلغ به عنوان وام هستند.

وی در پایان گفت: هرچند ما با تدوینگر برای آغاز تدوین این اثر صحبت کرده ایم و وعده هایی برای پرداخت این وام می دهند، اما عملا برای ادامه کارهای «فصل شکار» پول نداریم.