دستور ویژه حیدر العبادی به فرماندهان درباره امنیت پایتخت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مقر فرماندهی عملیات بغداد بازدید به عمل آورد. وی درجریان طرح های امنیتی در بغداد پس از انفجارهای تروریستی در الکراده و اداره بازنشستگی در پایتخت عراق قرار گرفت.

نخست وزیر عراق دستوراتی به فرماندهان مسئول برقراری امنیت بغداد داد و افزود: خنثی کردن توطئه های دشمن که شکست های سختی به دست نیروهای ما در جبهه های جنگ متحمل شده و به دنبال بی ثباتی و نا امن کردن اوضاع برای غیرنظامیان است، مهم است.

العبادی بر ضرورت مقابله محکم با کسانی که غیرنظامیان را هدف قرار می دهند، تاکید کرد.

وی بیان کرد: نباید اجازه تحقق طرح های آنها را بدهیم. ما در حال سپری کردن آخرین صفحه های سیاه هستیم.