به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری، ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامههای ۱۴و ۱۵ خردادماه در اصفهان، به واقعه تاریخی پنجم رمضان اشاره واظهار داشت: پنجم رمضان در اصفهان یادآور واقعه تاریخی تحصن در منزل آیتالله خادمی در اعتراض به سیاستها و اقدامات رژیم شاهنشاهی است که در این روز از حالت تحصن خارج و به شکل تظاهرات در خیابانهای اطراف ادامه یافت و در این حادثه تعدادی از مردم اصفهان به شهادت رسیدند.
وی افزود: پس از این حادثه نخستین حکومت نظامی کشور در اصفهان برقرار شد اما این اقدامات هرگز مانع راه انقلاب نشد و این حادثه آغازگر راه پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ادامه، تبیین ویژگیهای امام خمینی (ره) به عنوان رهبر این قیام عظیم با گسترش جهانی را برای نسل نوجوان و جوان جامعه را از وظایف مجموعههای انقلابی برشمرد و ابراز داشت: بزرگداشت بیست و هشتمین سالروز درگذشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی امسال در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
وی ادامه داد: بازخوانی اندیشههای حضرت امام(ره) و معرفی سیر شکلگیری گفتمان ایشان، معرفی امام خمینی (ره) به عنوان محور وحدت و همبستگی، توجه به امر ولایتفقیه، تاکید بر ادامه راه امام انقلابی ملت و تبیین چگونگی شکلگیری قیام خونین ۱۵ خرداد از محورهای مهم برنامهها به مناسبت این روز است.
عسکری با اشاره به اعزام ۲۵۰۰ نفر ازشهرستانهای آران و بیدگل، نطنز، کاشان و اردستان به مرقد امام خمینی (ره) بیان داشت: امسال با توجه به تقارن سالگرد رحلت امام خمینی (ره) با ماه مبارک رمضان اعزام عاشقان و رهروان راه امام از چهار شهرستان نزدیک به مرقد رهبر کبیر انقلاب انجام می شود.
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در گلستان شهدای اصفهان
وی اضافه کرد: مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۵خرداد در اصفهان همزمان با سرتاسر کشور روز یکشنبه از ساعت ۱۸ در خیمه حسینی گلستان شهدا برگزار میشود.
وی اضافه کرد: آیتالله سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران سخنران ویژه مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در اصفهان است که با حضور مردم ولایی اصفهان و خانوادهای شهدا برگزار میشود ضمن اینکه ویژهبرنامهای نیز در سالن همایشهای مرکز صداوسیمای اصفهان با حضور پیشگامان انقلابی در نظر داریم.
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