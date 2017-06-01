تصویری از لمپنیسمی که خرده فرهنگ است/نمایی از «زیر گوشت شهر»

محمد کارت پیرامون این دو فیلم که درباره محله سعدی شیراز است به خبرنگار مهر گفت: این فیلم ها نه زیر پوست شهر بلکه "زیر گوشت شهر" را به بیننده نشان می‌دهند؛ کارگردان تمام تمرکزش در این دو فیلم بر رخوت و کسالتی بوده که مانند یک بختک روی زندگی این افراد افتاده است.

کارگردان فیلم های مستند «خونمردگی» و «بختک» درباره تلخی مستتر در این فیلمها عنوان کرد: آنچه در این آثار دیده می شود تلخ تر از آنچه که در این بخش از شهر می گذرد است با این توضیح که با عنصر طنز تلفیقش کردم تا شیرینی داشته باشد.

کارت ناگزیر بودن فیلمساز را در واقع گرایی در برخورد با چنین سوژه هایی مورد اشاره قرار داد و افزود: واقعیت زندگی آنان فی نفسه تلخ است و میزان شیرینی در زندگی این پرسوناژها بسیار کم است.

وی با توجه به نام این مستندها توضیح داد: این کسالت و رخوت حاکم بر فیلم ها و بیماری که مانند بختک یا خون مردگی روی می دهند برای یک قشری است که درگیر این زندگی ها هستند.

این فیلمساز شیرازی افزود: زاویه نگاه من هم به تلخی و مسایل چالش برانگیز زندگی این افراد است اما در فیلم مستند «آوانتاژ» که بر اساس زندگی گروهی کارتن خواب است که در حال ترک هستند و تیم فوتبال تشکیل داده اند، خود موقعیت به من امید می دهد.

کارگردان مستند «آوانتاژ» فضای خفه کننده موجود در فیلم های یادشده را برای خود جذاب دانست و گفت: برای من تیپ و قشر در آثارم از اهمیت برخوردار است و در پی نشان دادن یک کاراکتر نیستم؛ در بختک عمدی سه نسل از زنان و کودکانشان را واکاوی می کنم که این سیکل سنی مشخص شود.

کارت در عین حال فراگیر بودن این مشکلات حاکم بر فیلم های خود را در شیراز رد کرد و گفت: شیراز همان شهر گردشگری که از آن انتظار می رود است اما این لمپنیسم هم در آن وجود دارد که من به عنوان یک شیرازی این را خرده فرهنگ می دانم که کلان فرهنگ را زیر سوال می برد.

وی همچنین مستند خونمردگی را موجب ایجاد جریانی در شیراز شد که در پی آن ساخت یک پارک در محله سعدی را به دنبال داشت و موجب تغییر نگاه فرهنگی شد.

کارت با تاکید بر اینکه ساخت چنین آثاری موجب تاثیرگذاری دانست و تصریح کرد: در خونمردگی آدمهایی دیده می شوند که در عین حال خشونت قالب بر فیلم انسان های آرامی هستند؛ وقتی ارزشها جایگزین ناهنجاری ها می شوند و ناهنجاری ها جای خود را به ارزش می دهند مشکل آفرین می شود.

جسور شیرازی مستند «آوانتاژ» با گلایه از بی‌توجهی به هنرمندان فعال این شهر و رکود هنری در شیراز گفت: خوشحالم که فیلم ما تاکنون در هر نمایشی که داشته تماشاگرانش را راضی کرده و بر آنها تاثیر گذاشته است.

کارت افزود: در این مدتی که آونتاژ به اکران عمومی درآمده خوشبختانه مورد قبول مخاطبانش قرار گرفته و واکنش‌های مثبتی داشته است. امیدوارم هم تماشاگران قدر هنروتجربه و فیلم‌هایش را بدانید و هم گروه هنروتجربه با برنامه‌ریزی و تبلیغاتِ سرحال‌تر، قدر حضور تماشاگرانش را بداند.

مستند «آوانتاژ» جدیدترین ساخته محمد کارت که با موضوع اعتیاد و کارتن‌خوابی در دهمین جشنواره سینما حقیقت رونمایی شد روایت‌گر حال، آینده و کمی از گذشته‌ تعدادی کارتن‌خواب در حال بهبودی است. عده‌ای از آن‌ها که در حال بهبودی هستند، تیم فوتبالی تشکیل می‌دهند و برای مسابقه با پیش‎کسوتان استقلال آماده می‌شوند تا اگر در این مسابقه برنده شوند، تیم آن‎ها به عنوان یک تیم باشگاهی در تهران به ثبت برسد.

فیلم‌های مستند «خونمردگی» و «بختک» به کارگردانی محمد کارت در چهارمین دوره جشنواره ایرانیان کلن که هرساله تلاش می‌کند مستندسازان جریان‌ساز و فیلم‌های مستند تاثیرگذار را معرفی کند روی پرده رفت. سال گذشته نیز دو فیلم «رویاهای دم صبح» و «روزهای بی‌تقویم» از مهرداد اسکویی در سومین دوره این جشنواره به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کارت که این روزها فیلم«آوانتاژ» او در گروه هنروتجربه در حال اکران است، فیلم‎های کوتاه و مستندی هم‌چون «جایی که آدم‌ها درخت می‌شوند»، «خونمردگی»، «بختک»،«معلق»و «سمفونی مرگ» را کارگردانی کرده‌است. این آثار موفق به دریافت جوایزی از جمله ۱۴ جایزه از جشنواره‌های داخلی برای مستند«خونمردگی» و جایزه بهترین کارگردانی سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر برای «بختک» شده‌اند.