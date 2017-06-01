بسیجی تا تحقق کامل آرمان های امام (ره)آرام نمی نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر،، سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ پیش از ظهر امروز و در آستانه سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی با ادای احترام و تقدیم تاج گل با آرمان های امام خمینی و شهدا تجدید میثاق کرد.

در ادامه این مراسم سردار کاظمینی با حضور در جمع بسیجیان مراکز تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله(ص) با درود و سلام به روح پرفتوح امام خمینی(ره) اظهار داشت: امسال بیست و هشتیمین سالگردارتحال امام بزرگوار و معمار کبیر انقلاب اسلامی است، برای اولین بار مقارن شده است با ماه رمضان و مهمانی خدا.

وی در ادامه افزود: امام خمینی(ره) امامی مومن، استاد فلسفه، استاد عرفان، مجاهد فی سبیل الله بود، امام این انقلاب را برای مهیا شدن ظهور امام زمان (عج) به ثمر نشاند.

سردار کاظمینی یادآور شد: امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی هر دو ویژگی های خاصی داشتند، امام بزرگوار ما آرمان های بزرگی را داشتند، که اگر این آرمان ها به منصه ظهور گذاشته شود، باعث تجلی جهان و جهانیان خواهد شد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) عنوان کرد: آرمان های امام و انقلاب، حمایت از مستضعفان جهان، مبارزه با استکبار، عدالت و آزادی به معنای واقعی، مبارزه باصهیونیست جهانی بود، امام خمینی (ره) همه عمر خود را در برای تحقق و اعتلای این آرمان ها تلاش کردند.

وی تاکید کرد: امروز بیست و هشتیمین سالگرد ارتحال امام خمینی و سی و هشتیمن سالروز پبروزی انقلاب را شاهد هستیم و با افتخار با امامان میثاق می بندیم و برای تحقق این آرمان ها تا پای جان برای این راه و آرمان ها میاستیم، یک مجاهد، یک دلسوز و یک بسیجی قطعا دغدغه آرمان های امام و انقلاب را دارد و تا تحقق کامل آن ها آرام نمی نشیند.

سردار کاظمینی گفت: ما اکنون در میانه راه قرار داریم، ما برای این که آرمان های امام راحل را در سراسر گیتی ببینیم، باید تلاشی مضاعف کنیم، البته باید این موضوع را درنظر بگیریم که همین نقطه ای که حضور داریم بسیار افتخار انگیز است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تصریح کرد: خیلی ها می خواستند که راه امام فراموش شود، اما دغدغه مندان این راه هرگز نخواهند گذاشت، آرمان های امام و انقلاب به فراموشی سپرده شود و حتی برای ترویج و گسترش آن هم بیشترین تلاش را می کنند، ما اگر این دغدغه ها را فرا بگیریم، سرعت پیش روندگی انقلاب اسلامی قطعا بیشتر خواهد بود، چون که راه امام در مسیر شهداست و با خون شهدا بیمه شده است.

وی با بیان این که ماباید امیدوار باشیم و به فعالیت های خود با قوت ادامه دهیم، خاطر نشان کرد: ما باید بدانیم که راه نجات بشریت را معمار کبیر انقلاب اسلامی تبعین کرده است، اگر می خواهیم همه مردم با عشق ورزی و بندگی خدا حرکت کنند و این حرکت قطعا در مسیر انقلاب اسلامی بیاد در مسیر امام (ره) و انقلاب حرکت کنیم، عده ای خواستند به خیال خود مسیر امام (ره) را عوض کنند که نتوانستند و گروه هایی به عنوان مبارز را طراحی کردند که مسیر تغییر دهند، که متاسفانه تیرشان به سنگ خورد.

سردار کاظمینی با تاکید بر سرعت بخشیدن به تعالی اهداف انقلاب و نظام اظهار داشت: چرا به کنار گذاشتن موانع اتقلاب اسلامی و شتاب آن فکر نمی کنیم، چرا ما برای آینده انقلاب با ذهنیت امام فکر نمی کنیم، در هر جا دنیا مستضعفی در فقر باشد ما باید احساس مسئولیت، داشته باشیم، خواهش بنده از شما بسیجیان این است که با امام میثاق ببندید و قسم یادکنید که تا پای جان برای انقلاب و آرمان های امام (ره) تلاش کنید، و مسیر پیشرفت را در اطاعت ولی فقیه و همکاری و همدلی و هم افزایی، و در جهت رفع مشکلات و موانع نهایت تلاش خود را انجام دهید.

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تصریح کرد: ما باید همانند دفاع مقدس برای انقلابمان همانطور که تاکنون بوده ایم، حافظان مستحکمی باشیم و مثل دفاع مقدس از جانمان برای حفظ انقلاب و اسلام بکوشیم و باید قدم های خودمان را جای پای شهدا و در مسیر انقلاب برداریم، ما باید نقشه راه همان را از ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای بگیریم.

وی در پایان گفت: ما آماده ایم به امام خامنه ای عزیز لبیک بگوییم و تمام تلاش خودمان را برای تحقق منویات ایشان، به کار ببندیم، ما این پیوند را با امام و ولی امر خودمان امروز در کنار در کنار مرقد منور امام خمینی(ره) را برقرار می کینم به امید آن روز که پرچم اسلام را به صاحب اصلی آن یعنی امام زمان (عج) بدهیم و زیر آن پرجم سربازان وفادار به امام زمانمان باشیم.