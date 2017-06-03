هنوز نتوانستیم موضوعات جنگ را به صورت منسجم جمع آوری کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علیپور پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان با تسلیت رحلت امام راحل و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: حضرت امام با قیام و حرکت خود یک حرکت نوین را به مدیریت دنیا و نگاهی دیگر به نوع حکومت، خودباوری و دیگر باوری در دنیا ارائه داد.

وی افزود: کسی باور نمی کرد که یک روحانی بتواند با دست خالی بر ابرقدرت منطقه ای فائق بیاید و حرکت خودجوش امام هنوز هم بعد از ۴۰ سال پرشور و نه در سطح منطقه بلکه دنیا خودنمایی کند و هیچ چیزی برای مقابله آن ارائه نشده است.

علیپور با اشاره به اینکه این تفکر در همه کشورهای دنیا به ویژه برای مستضعفان خود نمایی می کند، گفت: توطئه های متفاوتی در سطح منطقه ایجاد و درگیری های وسیع سخت افزاری و نرم افزاری نیز برنامه ریزی شد ولی ملت همیشه هوشیار ایران یکی پس از دیگری توطئه ها را خنثی کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: ابرقدرتی به نام آمریکا که با کوچکترین پیامی باعث کودتا و تغییر در سطح حکومت ها می شد امروز پشت کشورهای دیگر پنهان شده و با آن ید بیضاء ابرقدرتی خود وارد میدان نمی شود. اگر امروز عزت، قدرت و یا حرفی برای گفتن در دنیا داریم؛ اگر امروز ایران را به عنوان یک کشور اثرگذار در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی می دانند جز به برکت امام، پشتیبانی مردم و خون شهدا محقق نشده است.

علیپور اظهار کرد: شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان هفت کمیته دارد که دانشگاه ها، راهیان نور، نیروهای مسلح و فرهنگی از آن جمله هستند. در طول تاریخ سابقه ندارد که ایران درگیر یک جنگ هشت ساله باشد؛ در طول تاریخ نداریم که محل و مرکزیت جنگ را یک عده فرزندانی که هیچ دوره نظامی ـ پادگانی نگذرانده باشند را به دست بگیرند و امروز طلایه دار حرکت های نظامی در سطح دنیا هستند.

وی عنوان کرد: در سال گذشته و سال ۹۴ در استان خوزستان برای دفاع مقدس دو کار بزرگ را شروع کردیم که یکی ایجاد باغ موزه در شأن این استان و حتی ملت ایران باشد (واگذاری زمین انجام و طراح ملی نیز انتخاب شده است) و دیگری نیز دانشنامه دفاع مقدس است. در سال جاری کل طراحی باغ موزه به اتمام رسیده که طراح نیز در جلسه این چنینی گزارش کار ارائه می دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان افزود: بعد از این همه سالی که از جنگ می گذرد هنوز نتوانستیم موضوعات جنگ را به صورت دانشگاهی و یا منسجم در این استان جمع آوری کنیم. امروز بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ مدخل در رابطه با دفاع مقدس در خوزستان احصا و بحث مقالات را در نیمه دوم سال جاری شروع می کنیم. سوسنگرد، خرمشهر و آبادان را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم تا مصاحبه با رزمندگان و جمع آوری تاریخ شفاهی را انجام بدهیم. فرصت تاریخ شفاهی خیلی کم است چون افراد یا دیگر در جمع ما نیستند و یا اینکه سن آنها بالا رفته و حوصله ای ندارند.

علیپور با اشاره به اینکه بین هشت تا ۹ شهر خوزستان مورد تهاجم شدید و یا مورد تصرف دشمن قرار گرفته است، یادآور شد: برای اینکه بتوانیم این آثار را جمع آوری کنیم باید فضایی تحت مرکز فرهنگی دفاع مقدس فراهم کنیم. با جلسات متعددی که با دانشگاه شهید چمران، آموزش و پرورش، استانداری، امور بانوان و غیره داشتیم هماهنگی، هم افزایی و همدلی برای تدوین و تبیین آثار دفاع مقدس به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه منطقه بریم در آبادان در آینده به یکی از مناطق مهم آثار مهم دفاع مقدس تبدیل می شود، گفت: این منطقه ۶۰ خانه در ۳۰ هکتار زمین که کوچکترین دستکاری در آن نشده و به دنبال ماندگار کردن آنها هستیم. بالای ۱۶۰ آثار دفاع مقدس از جهاد کشاورزی مجلد شده که برای هفته دولت و نقش دولت به عنوان استان خوزستان با بیشترین نقش دولت در این زمینه معرفی می کنیم.