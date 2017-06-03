به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی از نخستین آزمایش دفاع موشکی آمریکا که روز سه شنبه گذشته انجام شد و در آن حمله و رهگیری یک موشک قاره پیمای بالستیک را با موفقیت شبیه سازی کرد؛ انتقاد و آن را نشانه آمادگی کامل واشنگتن برای جنگ هسته ای علیه پیونگ یانگ تلقی کرد.

گفتنی است آزمایش سیستم رهگیری موشک های میان برد آمریکا در پایگاه هوایی «واندنبرگ» ایالت کالیفرنیا انجام شد و نقطه برخورد با موشک هدف نیز بر فراز آبهای اقیانوس آرام بود.

این در حالی است که پیونگ یانگ، آزمایش اخیر آمریکا را اقدامی تحریک آمیز معرفی کرد و گفت: واشنگتن در مراحل پایانی آماده سازی خود برای شروع جنگ هسته ای است.

پیونگ یانگ در عین حال هشدار داد اگر جنگی در بگیرد، آمریکا نمی تواند در برابر حملات هسته ای بی امان نیروهای کره شمالی مقاومت کند و اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها به تسریع بزرگترین بحران تاریخ و تبدیل این کشور به تلی از خاکستر دامن می زند.

گفتنی است پیونگ یانگ از شروع سال جاری میلادی (۲۰۱۷) به دفعات آزمایش های موشکی انجام داده که اعتراض کشورهای شورای امنیت را در پی داشته است حال آنکه دیروز جمعه، این نهاد به تشدید تحریم های هدفمند علیه کره شمالی رای داد.