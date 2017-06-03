لزوم تغییر رویکرد دولت در حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تغییر رویکرد دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده شد. متن کامل این نامه بدین شرح است:



به نام خدا

حجت الاسلام جناب آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهور ایران

با سلام و احترام؛ در آستانه ۱۴ و ۱۵ خردادی دیگر ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی خواسته‌ای را خدمت حضرتعالی معروض می‌دارد.

حضرتعالی هم نظر و مستحضرید که امور زنان و خانواده موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت چرا که هویت هر زن و دختر، هویت هر مرد و پسر از آن رو که زیست و آرامش آن‌ها در کنار زنان است، هویت هر کودک و نسل آینده از آن رو که در دامن اینان رشد می‌کنند، آرامش و امنیت در خانواده و صلاح و فساد در جامعه همه به آن مرتبط است.

امور مربوط به زنان موضوعی جهانی است. دنیای غرب که دو آسیب را با خود حمل می‌کند یکی نگاه ابزاری و جنسی به زن که کرامت انسانی او را خدشه دار می‌کند و یکی زن محوری که مهمترین صدمه آن نابودکردن خانواده است مسیری است که برای دنیا دیکته وبه انواع و با ابزارهای مختلف بر جوامع تحمیل می‌شود. لازم است در عمل نشان داده شود که نگرش انقلاب اسلامی به زن که نه مبتنی بر نگاه متحجرانه به او، نه نگرش زن محور و نه نگرش ابزاری به زن است چه راهی را مقابل جامعه و جهان می‌گذارد تا نقش الگویی خود را به صحنه آورده باشد.

حضرتعالی مستحضرید که امتیاز عمده نگرش انقلاب اسلامی به موضوع زنان کرامت انسان زن و سلامت، امنیت و آرامش خانواده است که همه اعضای خانواده از آن بهره می‌برند. این مهم حاصل نمی‌شود جز این که با شناخت و کارشناسی و به سرانگشت تدبیر آسیب‌هایش زدوده شوند و با اجرای طرح‌هایی با برنامه همه‌جانبه نگر در ابعاد مختلف عملیاتی شوند و این است آنچه که در دولت یازدهم تعطیل بود. فرستادن ده روزه یک تیم تحقیقاتی به فنلاند در پی تفاهم نامه فی مابین معاونت امور زنان و خانواده حضرتعالی با صندوق جمعیت سازمان ملل به اسم سلامت خانواده کاری بود که دولت یازدهم انجام داد.

جناب آقای روحانی دولت گذشته شما برای خانواده و رفع مشکلات آن و عملیاتی کردن طرح‌هایی برای سلامت و امنیت در خانواده تعطیل بود. برای این امر نه لایحه‌ای به مجلس رفت، نه طرحی ملی به جریان افتاد و تعطیلی عملی ستاد ملی زن و خانواده که راهی میان بر برای بازگشایی راه‌ها در این ارتباط است عملکرد دولت یازدهم را برای زنان و خانواده نشان می‌دهد. کارنامه دولت یازدهم گواه است که ازدواج جوانان، سلامت و آرامش و امنیت در خانواده در معاونت مربوطه شما نه در اولویت آخر که اصلاً در دستور کار نبود پس برنامه‌ای هم برایش نبود تا عملی در کار باشد. به عوض حضور زنان در ورزشگاه‌ها، زنان تن‌فروش، همراهی با جمع‌آوری امضا و سوار بر موج اجتماعی به عوض پیش بردن کارها در مسیر هم شان معاونت ریاست جمهوری، شرکت در برگزاری نشست‌ها که مشغول شدن به آن‌ها به معنی انجام ندادن وظایف اصلی است، دیدارها و مصاحبه‌ها و سخنگرانی‌ها و گفته‌ها که نه اجرا بلکه همه نمایش و حرف هستند و از همه مهمتر مطالبه گری معاون محترم امور زنان شما به عوض پاسخگویی مسولانه به مطالبات در اجرا و عمل ارمغان دولت یازدهم برای زنان و خانواده هاست.

معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم تسهیل ازدواج و خانواده و آسیب‌ها و نیازهایش را همه با هم به کنار گذاشت در حالیکه جامعه ایرانی ازدواج جوانان و خانواده‌هایی سالم و آرام را طلب می‌کند.

حضرتعالی مستحضرید در ارتباط با موضوع خانواده از امتیازات اصلی انقلاب اسلامی ایران در مقابل جوامع غربی همین ارزش‌های بالای خانوادگی است. جامعه غربی نظرات و برنامه‌های مبتنی بر زن محوری و فمنیزم را به جهان عرضه می‌کند و جامعه اسلامی ایرانی داشتن خانواده‌ای آرام با ارزش‌های بالای خانوادگی را که محل آرامش و رشد و تعالی زن و مرد و رشد و تربیت و اجتماعی شدن فرزندان است. امتیازی که برای دنیا آرزوست و این آرزوی جهان در جامعه ما شکل واقعیت دارد.

جناب آقای روحانی اکنون که در آغاز راه دولت دوازدهم هستیم از شما می‌خواهیم که در این دولت مسیری را که دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده رفت تکرار نشود. از این رو که شخص معاون امور زنان و خانواده تأثیر اساسی در روندی که دولت در پیش می‌گیرد دارد از شما می‌خواهیم که این معاونت را به کسی بسپارید که امر خانواده برایش در اولویت اول باشد تا پاسخگویی به مطالبات فمنیست‌های زن محور سکولار. معاون دولت یازدهم شما تعامل خود را با نیروهایی که اهداف انقلاب اسلامی را پاس می‌دارند و اعتلا و شکوفایی خانواده و رفع آسیب‌ها از آن برایشان در اولویت اول است را کمرنگ کرد و در عوض پی گیر نامه‌ای شد که سایت جمع‌آوری امضا و نویسنده غرب نشین آن با افتخار ۳ بار سقط جنین خود و ارتباطات آزاد بدون محدودیت جنسی را اعلام می‌کند.

عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم امور زنان بر مدار زن محوری با فراموش کردن خانواده کارنامه ناموفقی دارد. از شما می‌خواهیم که دولت جدید شما معاونی را مسول این کار کند که خانواده برایش در اولویت اول باشد نه پاسخگویی به غربگرایان زن محور که نتیجه کارشان تقابل با خانواده است.

با سپاس و تقدیم احترام

توران ولی مراد؛ مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان

۱۳ خرداد ۱۳۹۶