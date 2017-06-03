سردار جلالی انتصاب حجت الاسلام آل هاشم را تبریک گفت

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورطی پیامی انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تبریک گفت،

متن این پیام بدین شرح می‌باشد:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده معزز ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه محترم تبریز (دامت افاضاته)

انتصاب مستطاب عالی که در آغازین روزهای ماه صیام، با درایت و حسن انتخاب مقام معظم رهبری حضرت ایت الله امامخامنه ای (مدظله العالی) به عنوان نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه جدید انجام شده است تبریک و تهنیت عرض نموده و رجاء واثق داریم؛ حضور حضرتعالی همانگونه که در دوره تصدی ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی منشا خیر و برکات فراوان بودید، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: "از جنابعالی انتظار می‌رود که با سلوک صمیمانه و تلاش خردمندانه با آن مردم مؤمن و پرانگیزه و شجاع که گام های بلندشان در مجاهدت های بزرگ در همه‌ی دوران ها، کم‌نظیر است به‌ویژه با قشر جوان انقلابی و پرشور، جایگاه معتبر امامت جمعه را بیش از پیش در خدمت پیشرفت های فکری و عملی انقلاب قرار دهید" در این سنگر نیز با بهره بردن از اندیشه های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری استان آذربایجان شرقی در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام های بزرگی را بیش از پیش برخواهد داشت.

انتصاب حضرتعالی به امام جمعه یکی از حساسترین مناطق کشور نشان از علم، تقوا، توانمندی و درایت جنابعالی است. تبریز در همه تاریخ با انسان های نجیب و وفاداری که در دامن خود پرورش داده است ثابت نموده است که دارای غنی­ترین فرهنگ اسلامی و ایرانی است و همین مهم است که اعتقادات راسخ مذهبی، ارزش های فرهنگی و نبوغ علمی این دیار کهن در طول تاریخ سرآمد و زبانزد خاص و عام بوده است.

انشاالله در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و زعامت و رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظلله العالی) موفق و موید باشید و توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواهانم.