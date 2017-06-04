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۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۴:۰۷

در دومین هفته از ماه رمضان؛

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اعلام نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار گفت: قیمت در مراکز خرده‌فروشی ۷۳۵۰ تومان است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۸۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه  ۶۶۰۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی، ۶۷۵۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ را در مراکز خرده فروشی ۷۳۵۰ تومان اعلام و اضافه کرد: نرخ هر کیلوگرم ران مرغ با کمر  نیز ۷۳۵۰ تومان، ران مرغ بی کمر ۷۳۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۱۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۲۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۵۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 3996253

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