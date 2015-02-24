به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نوابی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل فعالیت واردکنندگان غیر رسمی خودرو، گفت: قانون‌گذار برای آنکه مصرف کنندگان متضرر نشوند و نمایندگان رسمی دارای خدمات پس از فروش بتوانند خدمات معقولی به آنها ارائه دهند، در حوزه واردات خودرو نیز وارد شده و اقدام به ساماندهی افراد غیر نماینده رسمی واردات خودرو کرده است که بر این اساس، در حال حاضر ۳۵ نماینده رسمی واردات خودرو در کشور فعال هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: واردکنندگان غیر رسمی خودرو باید در تفاهم‌نامه هایی که با واردکنندگان رسمی به امضا می رسانند، عملیات ثبت سفارش واردات خودرو را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در مورد ضوابط تعیین شده برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی هیچ ابهامی وجود ندارد و واردکنندگان رسمی و غیر رسمی از این ضوابط رضایت کافی دارند.

نوابی در خصوص جلسه اخیر واردکنندگان خودرو با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار داشت: دو عضو انجمن واردکنندگان خودرو با حضور در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و البته به نمایندگی از واردکنندگان از وزارت صنعت بابت تنظیم این شیوه نامه تشکر کرده و هیچ صحبتی مبنی بر مبهم بودن این دستورالعمل نداشتند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: ما قبول داریم سود اضافه واردکنندگان با این ضوابط کاهش خواهد یافت، اما به هر حال فروش آنها در قالب رسمی افزایش خواهد یافت.

نوابی گفت: البته مصرف کنندگان اگر بخواهند از واردکنندگان شکایتی داشته باشند، می توانند به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کرده و البته شکایت آنها نیز قابل رصد است و سازمان حمایت می‌تواند تشخیص دهد که خودروهای وارداتی با چه قیمتی در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است و آیا این قیمت منطبق با ضوابط هست یا خیر؟ بنابراین علاوه بر اینکه قیمت باید معقول و منطقی باشد، خدمات پس از فروش نیز باید تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث واردات خودرو هیچ گونه انحصاری وجود ندارد و ثبت سفارش‌های واردات خودرو نیز باید حتما با ضوابط جدید صورت گیرد، به این معنا که اگر شخصی که نماینده غیر رسمی واردات خودرو است بخواهد واردات انجام دهد حتما باید توافقنامه خود با واردکننده رسمی را به سامانه ثبت سفارش تحویل دهد.

به اعتقاد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، چنانچه عوارض قانونی خودرو در سال ۹۴ افزایش یابد، به طور قطع در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاثیرگذار خواهد بود و این قیمت افزایش خواهد یافت اما فروشندگان باید بر مبنای ضوابط اعلامی اقدام به قیمت‌گذاری کنند.

چرا قیمت مرغ گران شد؟

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دو ماه پیش در مورد گرانی مرغ به وزارت جهادکشاورزی هشدار داده بود، گفت: وزارت جهاد به این هشدار بی توجهی کرد و متاسفانه برخی دلالان نیز به بهانه اینکه قیمت گران باشد و کاهشی نداشته باشد، این شایعه را ایجاد کردند که مرغ وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تاریخ مصرف گذشته است، در حالی که شرکت پشتیبانی امور دام معمولا بهترین مرغ‌ها را در زمان افزایش عرضه از بازار جمع آوری کرده و در مواقع مناسب که بازار کشش دارد، عرضه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مرغ‌های ذخیره سازی شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون در حال عرضه است و به هیچ عنوان این مرغ‌ها وارداتی نیستند بلکه از تولیدات داخلی ذخیره سازی شده اند.

حداکثر قیمت نان آزادپز ۱۳۰۰ تومان

نوابی با بیان اینکه قیمت‌گذاری نان به هیچ عنوان رها نشده است، گفت: قیمت رها شده نیست و برای آزادپزها نیز دستورالعمل‌های خاص وجود دارد، بنابراین با آرد آزاد حداکثر قیمتی که نانوایان می توانند برای نان سنتی اعمال کنند، ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ تومان است.

وی اظهار داشت: قرار بر این است ۲۰ درصد نانوایی ها آزادپز باشند که این آزادپزی از شمال تهران آغاز شده و البته همه نانوایان آزادپز باید تابلو داشته باشند تا مردم متوجه باشند که آرد آنها یارانه ای نیست.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه سهم نان فانتزی ۵ تا ۶ درصد نان آزادپز را شامل می شود، تمامی نانوای‌های فانتزی آزادپز شده‌اند و البته سهم اندکی در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم دارند.

بازار شب عید جای نگرانی ندارد

نوابی با بیان اینکه ذخیره سازی‌ مناسب در حوزه کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید صورت گرفته است، گفت: بازار شب عید کاملا رصد خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست، ضمن اینکه بر مبنای آمار تولید و ذخایر کالایی عرضه کالا با هیچ گونه محدودیت مواجه نخواهد بود و مردم شب عید آرام و مطمئنی را تجربه خواهند کرد

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی با بازوهای اجرایی خود همچون شرکت پشتیبانی امور دام در حوزه تامین کالاهای اساسی از جمله قند و شکر و برنج برای ایام پایانی سال اقدام کرده و تدابیر لازم را اندیشیده است.

بازار با ثبات نسبی مواجه است

نوابی با بیان اینکه سازمان حمایت نمی تواند فهرست کالاهایی که در آینده مشمول افزایش قیمت خواهند شد را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته بسیاری از کالاها با ثبات قیمت مواجه بوده اند و البته در برخی موارد همچون شوینده ها نیز به دلیل کاهش قیمت نفت و مواد اولیه قیمت ها کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه در مورد سیمان نیز به دلیل محدود شدن بازارهای صادراتی، خود تولیدکنندگان نتوانسته اند از افزایش قیمت مصوب هم استفاده کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: محاسبات سازمان حمایت کاملا دقیق و صحیح است و البته برای هر افزایش قیمتی مستندات پس از بررسی سازمان حمایت به کارگروه کنترل بازار ارائه می شود؛ ضمن اینکه در مورد کالاهای اساسی نیز بازار به شدت رصد می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

نوابی ادامه داد: هم اکنون واردات میوه، شکر و برنج ممنوع است و البته دولت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزیر جهادکشاورزی سپرده است که به نظر می رسد برنامه ریزی دقیقی در این زمینه در حال انجام است.

وی در خصوص واردات میوه های خارجی نیز اظهار اشت: واردات میوه های خارجی عموما به صورت قاچاق صورت می گیرد و سازمان حمایت امکان قیمت‌گذاری آنها را ندارد، ضمن اینکه برخی از این میوه ها از سوی اتحادیه مربوطه قیمت‌گذاری می شوند اما این قیمت ترجیحی نیست و ممکن است که بسته به شرایط متغییر باشد.