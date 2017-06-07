پیش شرط های داشتن خزانه قدرتمند/تعادل در درآمدها و هزینه دولت

ولی الله سیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های یک خزانه قدرتمند گفت: اصطلاح خزانه خالی به زمانی اطلاق می گردد که درآمد و هزینه دولت متعادل نباشد، بنابراین برای تحقق وعده ها باید تلاش در ایجاد این تعادل داشت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از محدودیت های درآمدی، بودجه است که باید به نحوی باشد که هزینه ها را پوشش داده و کفاف خرج دولت را با توجه به دخلش بدهد.

وی تصریح کرد: چنانچه در این مسیر دامنه هزینه ها را باز کنیم، کار به خوبی پیش نمی رود و اصطلاحا، خزانه خالی می شود.

به گفته سیف، هم اکنون درآمد- هزینه های دولت متعادل است.