جواد افشار کارگردان سریال «کیمیا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تروریستی که امروز ۱۷ خرداد در تهران رخ داد، بیان کرد: ملت ما همچون همیشه پشت هم ایستاده اند و کسی نمی‌تواند خدشه ای به اقتدار کشور ما وارد کند. ما امروز بیش از همیشه نیاز به همدلی و اتحاد و همدردی داریم.

وی که این روزها کارگردانی سریال «آنام» را بر عهده دارد، اظهار کرد: من به همراه گروه سریال «آنام» این حمله تروریستی را محکوم می کنیم و به بازماندگان و خانواده های شهدای این حادثه تسلیت می گویم.

افشار که در کارنامه خود ساخت سریال انقلابی «کیمیا» را دارد، عنوان کرد: امیدوارم دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با قدرت و ریشه ای با این موضوع برخورد کنند. شاید این اتفاق یک هشدار باشد و امیدوارم دستگاه های امنیتی در هر نقطه از کشور هر نقشه شومی را که دشمنان برای مردم ایران طراحی کرده اند، شکست بدهند.

وی با اشاره به اینکه این روزها در کلیبر واقع در آذربایجان در حال تصویربرداری است، گفت: ما (تیم سریال آنام) اکنون در کلیبر هستیم و از این حادثه تروریستی ناراحت شدیم. امیدواریم مردم تسلیت ما را بپذیرند.

افشار در پایان عنوان کرد: بهترین اقدام برای کمک در این فضا پرهیز از شایعه‌پراکنی و هیجانات کاذب است که ممکن است موجب نگرانی مردم شود. مسلما دشمن نمی تواند مقابل ملت ۸۰ میلیونی قد علم کند پس باید با همدلی و اتحاد پشت هم بایستیم. دستگاه های مسئول و امنیتی کارشان را بلد هستند و مردم نباید جلوتر از مسئولان و تصمیمات نیروهای امنیتی حرکت کنند بلکه گوش به فرمان آنها باشند و اجازه دهند آنها کار خود را انجام دهند.