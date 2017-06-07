هدایت تحصیلی متناسب با بازار کار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، سیدمصطفی آذرکیش از اولویت قرارگرفتن، تعیین رشته، شناخت مشاغل وآینده شغلی دانش آموزان خبرداد واظهارکرد: با هدف آگاهی بخشی به دانش آموزان درخصوص آینده شغلی آنها، در فصل پنجم هدایت تحصیلی وظایفی برای استان ها و مناطق مشخص شده است.

وی افزود: آگاهی بخشی به دانش آموزان در زمینه آینده شغلی ، توزیع متوازن دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی را تسهیل می کند، بنابراین در دستورالعمل مربوطه، خواستار تلاش جدی استان ها برای جذب دانش آموزان در هنرستان ها شده ایم.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: تأکید هدایت تحصیلی اغلب بر آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در زمینه انتخاب رشته دانش آموزان است، لذا هر چه این فرهنگ سازی بهتر انجام شود در توزیع متوازن نیروی انسانی موفق تر خواهیم بود.

آذرکیش گفت: در هدایت تحصیلی تلاش کردیم آموزش دانش آموزان ، متناسب با نیاز بازار کار باشد و مهارت های زندگی را نیز به آنها آموزش دهیم.

وی اظهارکرد: درسال تحصیلی ۹۶-۹۵، بیش از۶۰ هزارهنرجو درخارج از آموزش وپرورش در مراکزخدماتی، تولیدی، آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای، مراکز دولتی فنی و حرفه ای وزارت جهاد کشاورزی، مراکز صنعتی و کارخانجات آموزش های لازمه را فرا می‌گیرند