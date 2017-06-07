مانعی برای شرکت های دانش بنیان نباشد/ مدیران فارس بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری فارس افزود: در حوزه عمرانی کارهای خوبی در حال انجام است که آزادراه شیراز به اصفهان بزرگترین در کشور است که در سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس تصریح کرد: امروز این پروژه بالای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوارم سال آینده به بهره برداری برسد.

افشانی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه خودسازی است، گفت: باید از این ماه بهترین استفاده شود، ماه شهادت امام پرهیزکاران است.

وی یادآور شد: آنچه در کلام امام علی(ع) بیش از همه مورد تاکید بوده، حق و عدالت است و شهید راه عدالت بود و مابه عنوان مدعیان باید با عمل خوش ثابت کنیم که به عدالت پایبند هستیم.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات یادآور شد: انتخابات مهمترین دستاورد بشر است زیرا ساید دستاوردهای انسان حاصل همین انتخاب بشر است.

افشانی تصریح کرد: حاکمیت خرد جمعی برای اداره امور کشورها باید جایگزین خرد فردی شود که باید به این مهم توجه شود و ملت ایران با مسئولیت شناسی مشارکتی باشکوه داشتند.

وی ادامه داد: ملت با درک شرایط ملی و منطقه با رای بالا پشتوانه بسیار مهمی برای دولت و نظام ایجاد کردند انتخابات در اوج صحت و امنیت برگزار شد.

استاندار فارس تاکید کرد: مردم ما در انتخابات تحلیل آینده کردند و قدم های درست برداشتند.

وی ادامه داد: باید پاسخگوی ملت باشیم و به درستی برای حل مشکلات مردم حرکت کنیم، مردم در همه عرصه ها حضور دارند و ما نیز باید با شناخت دقیق حرکت کنیم.

افشانی تصریح کرد: تولید و اشتغال در شرایط فعلی مهمترین کار است اما باید با فعالتر کردن بخش خصوصی به تمام خواسته های مردم جامعه توجه کنیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مدیران دولت باید مجری سیاست های عمومی دولت باشند، گفت: دفاع از دولت به معنی رفع نیازهای مردم است، دفاع از دولت دفاع از مردم است.

وی تاکید کرد: باید ارتباطات و تعاملات بین المللی را توسعه دهیم و راه مبارزه با رکود است بخش مسکن به توجه ویژه نیاز دارد زیرا ۲۸۰ حوزه دیگر با رونق بخش مسکن حرکت می کند.

افشانی افزود: در فارس باید متناسب با یک کشور برنامه ریزی کرد و نباید مدیران چشم به مرکز داشته باشند درخواست من از دولت، درآمد هزینه کردن استان بود که موافقت نشد.

استاندار فارس ادامه داد: پروژه های عمرانی استان هرچه سریعتر باید به اتمام برسد زیرا رونق پروژه های عمرانی ایجاد اشتغال و گردشگری در فارس است.

افشانی تصریح کرد: دانش بنیان بودن در سال جاری باید بیشتر مد نظر قرارگیرد، دانشگاه های استان تقویت شوند و هیچ مانعی بر سرراه شرکت های دانش بنیان نباشد.