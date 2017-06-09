موفقیت حزب کارگر با مشارکت جوانان/ انتخابات زنان را به قدرت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به بررسی نتایج امروز انتخابات انگلستان پرداخت ونوشت: این انتخابات تحولات مهمی در برداشت: ١- حزب محافظه کار حدود ١٢ کرسی خود در پارلمان و اکثریت را از دست داد به‌طوری که تا رسیدن به اکثریت هشت کرسی کم دارد و حالا برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد.

٢- حزب کارگر که رهبر آن آقای جرمی کوربین تا همین یک ماه پیش به علت ضعف رهبری حزب آماج شدیدترین انتقادات قرار داشت به یک موفقیت بزرگ تاریخی دست یافت و توانست ٣٠ کرسی جدید کسب کند و موقعیت خود را به عنوان دومین حزب قدرتمند تحکیم کند.

پیروزی حزب کارگر مرهون مشارکت بالای مردم به ویژه جوانان بود.

٣- حزب ملی اسکاتلند که که ابتکار برگزاری رفراندوم جدیدی را در اسکاتلند برای جدایی از انگلیس دنبال می‌کرد در شکستی تلخ و سنگین ٢١ کرسی خود را از دست داد و تعداد کرسی‌هایش به ٣٥ کاهش یافت.

٤- حزب استقلال انگلیس که بانی و طرفدار بسیار پر و پا قرص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود و رهبر آن مورد تمجیدهای فراوان ترامپ قرار گرفته بود با شکستی تمام‌عیار مواجه شد و تمامی ١٠ کرسی خود را از دست داد و رهبر آن مجبور به استعفا و کناره‌گیری شد.

٥- یکی از جلوه‌های بارز نتایج انتخابات انگلستان افزایش مشارکت خانم‌ها بوده است. خانم ترزا می نخست‌وزیر با وجود از دست دادن اکثریت حزب محافظه کار، کماکان قدرتمندترین سیاستمدار انگلیس است و به دنبال تشکیل دولت جدید است.

٦- خانم آرلن فاستر رهبر حزب اتحادگرایان دمکراتیک و وزیر اول ایرلند شمالی حزبش با کسب ١٠ کرسی حالا می‌خواهد با حزب محافظه‌کار دولت ائتلافی تشکیل دهد. بدین صورت او یکی از چهره‌های برتر جدید سیاست در انگلیس خواهد بود.

٧- خانم نیکلا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند علیرغم از دست دادن کرسی کماکان قدرتمندترین سیاستمدار اسکاتلند است و نقشی مهم در سیاست خواهد داشت.

٨- خانم روت دیویدسون که رهبر حزب محافظه‌کار و اتحادگرای اسکاتلند می‌باشد با موفقیت بسیاری روبه‌رو شد و حزبش با به دست آوردن ١٢ کرسی جدید نسبت به یک کرسی در انتخابات قبل شبی تاریخی را گذراند. او که مخالف سیاست‌های خانم استروجن و مخالف استقلال اسکاتلند است حالا رهبری دومین حزب اصلی اسکاتلند را در اختیار دارد.

٩- در این انتخابات مجموعا ٢٠٠ نماینده زن به مجلس راه یافتند که یک رکورد محسوب می‌شود و این یعنی مجلس جدید بیشترین نمایندگان زن در تاریخ انگلیس را در خود جای داده است.