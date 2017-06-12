به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش در مراسم تکریم سربازان که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسن (ع) در تالار مروارید دژبان ارتش برگزار شد، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان یک فرصت مغتنم است که خداوند متعال در آن درهای رحمت و مغفرت خود را بر روی بندگان گشوده است لذا باید این فرصت را غنیمت شمرد.

وی در ادامه، دوران جوانی را یک فرصت مغتنم خواند و خطاب به جوانان گفت: شما جوانان عزیز دلهایتان پاک است لذا از خداوند منان هرچه بخواهید خداوند به شما اعطا خواهد نمود پس هرچه که بدنبال آن هستید را در آستان خداوند غفار جستجو نمایید.

جانشین فرمانده کل ارتش در ادامه سخنانش ویژگی های دشمن واقعی را برشمرد و تصریح کرد: امروز، دشمن جوانان و بنیان خانواده های ما را با هزینه های هنگفت مورد تهاجم فرهنگی قرار داده است و روی جنگ نرم حساب کرده تا زندگی خانواده ها و جوانان ما را هدف قرار بدهد لذا باید مراقب هجمه های فرهنگی دشمن باشیم.

پوردستان در ادامه سخنان خود، آمریکا را دشمن همیشگی جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: داعش و گروه های تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. لذا اینکه می بینید در حوادث اخیر، تروریست ها به حرم مطهر امام راحل و مجلس شورای اسلامی حمله کردند هدفشان نشانه رفتن ولایت فقیه و مردم سالاری دینی ما بود که نشان از کینه توزی های آمریکا دارد چرا که انقلاب ما حرف های جدیدی برای زدن دارد و آنها نمی خواهند این حرفها در دنیا شنیده شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد :ما بعنوان نیروهای مسلح وظیفه داریم همواره برای مقابله با خطرهایی که جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند آماده باشیم و توانمندی های خود را بالا ببریم تا ملت عزیز ایران آرامش داشته باشند.

شایان ذکر است در حاشیه این مراسم، تعدادی از طرح عمرانی و رفاهی کارکنان و خانواده های دژبان آجا مورد بهره برداری قرار گرفت.