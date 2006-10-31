به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك سخنگوي پنتاگون افزايش تعداد نظاميان آمريكايي را همزمان با انتقال واحدهاي چرخشي در عراق نسبت داد .



سرهنگ دوم مارك بالستروس با بيان اينكه تعداد نظاميان آمريكايي در عراق به 150 هزار تن افزايش خواهد يافت، اعلام كرد كه چند واحد از ارتش آمريكا درعراق در حال انتقال به خارج هستند و چند واحد ديگر نيز به داخل عراق منتقل خواهند شد .



بنابراين گزارش ، اين اقدام زماني صورت مي گيرد كه خشونتها در عراق افزايش يافته است و درخواستها براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق افزايش يافته است و اين مسئله به موضوع شماره يك انتخابات 7 نوامبر آمريكا تبديل شده است .