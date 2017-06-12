به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مقام معظم رهبری در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز دوشنبه در دیدار با مدیران و مسئولان جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات و نقش و جایگاه این سازمان در حوزه امداد و نجات به بحث و گفت و گو پرداخت.

هلال احمر نیروی خط مقدم در شرایط سخت و بحرانی است

نماینده مقام معظم رهبری در آذربایجان شرقی در این دیدار با تجلیل از خدمات جمعیت هلال احمر گفت :شاید در مجموع سازمان‌ها و نهادها در سطح کشور هیچکدام به اندازه جمعیت هلال احمر در روزهای بحرانی و حوادث مهم در صحنه حضور ندارند و تقریبا جمعیت هلال احمر در هر جا کار سخت و بحرانی باشد همیشه در خط مقدم حضور دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم ادامه داد : زمانی که در ارتش بودم، هوانیروز ارتش را از لحاظ حضور با جمعیت هلال احمر مقایسه می کردم که در تمامی صحنه ها حاضر است و جمعیت هلال احمر نیز در حوادث گوناگون مانند سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و یا اتفاقات ناگوار مانند سقوط هواپیما، خارج شدن قطار ازریل و در تمامی این حوادث و بحران ها نقش آفرینی می کند.

وی خاطر نشان کرد: ماموریت های جمعیت هلال احمر پاداش و اجر معنوی زیادی دارد و نیروهای جمعیت هلال احمر مانند آتش نشانان در صحنه حضور دارند و در حوادث جانفشانی می کنند و از طرفی خدمت به مردم انقلابی کشورمان، جایگاه ویژه ای دارد، مردمی که هر چیز خود را فدای انقلاب کرده و در زمان جنگ امتحان خود را بخوبی پس دادند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد : یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که جمعیت هلال احمر می‌تواند از آنها استفاده کند افراد نیکوکار و خیر هست که هدفشان شرکت در کارهای خیر است و جمعیت هلال احمر و معاونت داوطلبان می‌توانند از این مطلب مهم نهایت استفاده را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تلاش هلال احمر، تلاشی ستودنی است و امتیاز دیگر هلال احمراین است که هلال احمر علاوه بررسیدگی به حوادث داخلی در حوادث خارج از کشور هم نقش آفرینی کرده و به بحران ها رسیدگی می کند و البته کار هلال احمر توام با خطر است و احتمال دارد در انجام عملیات ها نیروهای هلال احمر صدمات جسمی ببینند و همواره در روزهای حساس و سرد و گرم در صحنه و در کنار مردم حضور دارد.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در آذربایجان شرقی نیز در امر امدادرسانی به زلزله زدگان ارسباران در سال ۹۱ و مخصوصا در حادثه سیل اخیر واقعا زحمت کشیدند و به نوبه خود از نیروهای عزیز هلال احمر که به نوعی سرباز گمنام هستند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

حضرت آیت الله آل هاشم در پایان از خدمات حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد علی احمدیان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمراستان آذربایجان شرقی و سعید کنعانی مدیر عامل استان تشکر کردند.

هلال احمر به تنهایی و بدون همراهی مردم قادر به مهار بحران ها نیست

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد و وظایف هلال احمر ارائه کرد و با اشاره به تاریخچه تشکیل جمعیت هلال احمر در کشور و در تبریز گفت: جمعیت هلال احمر در تبریز از سابقه طولانی برخوردار بوده و در نظر داریم نسبت به راه اندازی موزه و گنجینه هلال احمر برای ثبت و ضبط و نگهداری کارهای عام المنفعه خیرین و نیکوکاران در این نهاد مردمی اقدام کنیم.

سعید کنعانی در ادامه به تشریح وظایف معاونت ها و بخش های مختلف جمعیت هلال احمر پرداخت و افزود: جمعیت هلال احمر از بخشهای مختلف معاونت امداد و نجات، معاونت داوطلبان متولی جذب خیرین و پلی بین توان توانمندان با نیاز نیازمندان، معاونت جوانان متولی امور فرهنگی و تربیتی از سنین پایین، معاونت آموزش متولی آموزش های همگانی و تخصصی، معاونت بهداشت درمان و توانبخشی متولی درمان مستقیم و درمان اضطراری و سایر واحدها تشکیل یافته است.

وی تصریح کرد : نیروهای امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر در پایگاه های امداد جاده ای بصورت شبانه روزی به کمک مصدومان حوادث و سوانح جاده ای می شتابند و در بخش درمان نیز جمعیت هلال احمر استان در سطح هلال احمر استان ها از رتبه برتری برخوردار بوده واز امکانات دارویی و درمانی متعددی از قبیل داروخانه شبانه روزی، دندانپزشکی مجهز، سونوگرافی، فیزوتراپی، آزمایشگاه و بخش های مختلف برخوردار است و در امر درمان اضطراری با داشتن بیمارستان سیار قابلیت ارائه خدمات درمانی به مصدومان در حوادث و بحران ها را دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خاطر نشان کرد: در امر درمان خارج از کشور که هلال احمر تنها متولی آن است، نیروهای درمانی و تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در ماموریت های مهمی در خارج از کشور از قبیل کشورهای افغانستان، هائییتی، سومالی و لیبی ماموریت داشته است.

وی با بیان اینکه خدمات جمعیت هلال احمر داوطلب محور است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر در آذربایجان شرقی بیش از ۱۰ هزار نیروی داوطلب دارد که در طرح ها و برنامه های مختلف با هلال احمر همکاری دارند.

کنعانی تاکید کرد: اگر مردم و داوطلبان در حوادث و بحران ها به کمک هلال احمر نیایند طبیعی است هلال احمر به تنهایی قادر به مهار حوادث و بحران نبوده و از این بابت جمعیت هلال احمر مدیون خدمات مردم و داوطلبان است و بر همین اساس هلال احمر به کمک های مردم در طرح همای رحمت اقدام به تهیه بسته ها و سبدهای غذایی کرده که با رعایت تکریم و کرامت انسان‌ها شبانه به تأسی از سیره امیرالمومنین در ماه مبارک رمضان به دست محرومان و نیازمندان می رساند.