استاندار خوزستان از خدمات هلال احمر در دوران جنگ قدردانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، ظهر امروز دوشنبه در بازدید از جمعیت هلال احمر گفت: از ابتدای جنگ ۴۰ روزه پای کار بودیم و امروز آمدیم که از رئیس این جمعیت و همکارانشان و همه کسانی که به شکل داوطلب در هلال احمر همکاری دارند، صمیمانه تشکر کنیم.
وی افزود: هلال احمر از جمله دستگاههایی است که نیروهای آن بلافاصله پس از اینکه یک محل مورد اصابت قرار میگیرد، به سرعت حاضر میشوند و عملیات آواربرداری و امدادرسانی را با امکاناتی که دارند و به رغم شرایط، سختیها و خطراتی که وجود دارد، شروع میکنند.
استاندار خوزستان با اشاره به نقش هلال احمر در حوادث غیرمترقبه اظهار داشت: حضور و نقش آنها در سیل و زلزله و آتشسوزی و سایر بحرانها دیده شده است.
وی تصریح کرد: در دوران جنگ نیز واقعاً حضور پررنگ و مؤثری داشتند و ما از زحماتشان تشکر میکنیم؛ انشاءالله که موفق باشند.
نظر شما