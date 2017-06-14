امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان و صعود به جام جهانی روسیه، گفت: ما با اقتدار و با رکوردهایی به جام جهانی صعود کردیم که بی سابقه است. باید بگویم ایران استحقاق به ثمر رساندن گل های بیشتری مقابل ازبکستان داشت. ازبکستان یک تیم سرسخت و با انگیزه بود چرا که نیاز جدی به سه امتیاز این مسابقه داشت. حتی «بابایان» سرمربی ازبکستان در تاشکند کارهای روحی و روانی زیادی برای تیمش انجام داده بود ولی در هر صورت ایران برنده شد و حتی می توانستیم بیشتر از دو گل به حریف بزنیم.

وی افزود: حالا سئوال این است که از این به بعد باید چه کار کنیم. آیا باید مثل چهار دوره قبل صرفا در جام جهانی حضور داشته باشیم و سه بازی انجام بدهیم و برگردیم؟ آیا سقف انتظارمان فقط باید رفتن به جام جهانی باشد؟ هرچند قرار نیست یک روزه به تمام کمبودها اشاره کنیم ولی فیفا بعد از صعود هر تیم به جام جهانی، 10 میلیون دلار جایزه می دهد. این پول را باید برای آماده سازی تیم هزینه کنیم. ما هم زمان داریم، هم پول و هم نیروی با استعداد فوتبالی. اگر نگاهی به نیمکت تیم ملی بیاندازید متوجه می شوید که چقدر فوتبال ایران غنی است و کی روش هم نقش ویژه ای در این کار داشته است.

کارشناس فوتبال ایران یادآور شد: با این حال اجرایی شدن برنامه های کارلوس کی روش برای جام جهانی، منوط به فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش است. اینکه آنها چطور و با چه امکاناتی تیم ملی را همراهی کنند. کی روش باید ابزار تمرین و آماده سازی در اختیار داشته باشد تا در جام جهانی روسیه، بهتر ظاهر شویم.

حاج رضایی در خصوص عملکرد کارلوس کی روش در تیم ملی و چالش هایی که بعضی از مربیان و کارشناسان طی چند ساله گذشته با وی داشتند، گفت: تمایل ندارم یک روز بعد از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی، سراغ نقدهایم به کی روش بروم. نقدهای من در آن مقطع غیر فنی و غیر فوتبالی بود. ما از کی روش به عنوان شخصی که در باشگاه های بزرگ دنیا مربیگری کرده بود و سه بار هم در جام جهانی حضور داشت، انتظار داشتیم متانت بیشتری داشته باشد. هرچند می گویم که اطلاعات من از تیم ملی، اطلاعات رسانه ای است و از نزدیک کنار تیم نیستم تا ببینم چه اتفاقاتی می افتد. به هر حال کی روش هم مثل همه ما انسان است و هیجان، استرس و عاطفه دارد و گاهی این مسائل پیش می آید.

کارشناس فوتبال ایران در پایان تاکید کرد: امیدوارم که از این تنش های بی مورد دور باشیم. دلم نمی خواهد در جامعه ای باشیم که همه «به به و چه چه» کنند. جامعه بدون نقد، جامعه مُرده است. در نهایت باید بگویم فدراسیون فوتبال باید تعامل خوبی با کی روش داشته باشد و امیدوارم این مربی را بعد از جام جهانی روسیه هم حفظ کند.