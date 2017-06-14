کشف ۳۳۵ کیلوگرم هروئین از تریلی/ جزئیات عملیات پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده، با اشاره به اجرای عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آمل در خصوص کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری سه قاچاقچی، افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب چندی پیش طی عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر آمل موفق به کشف محموله هروئین و دستگیری قاچاقچیان شدند.

وی گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران عملیات ویژه این یگان مشخص شد که سه تن از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر در محدوده تهران بزرگ و شهرستان آمل اقدام به قاچاق و توزیع مواد مخدر می‌کنند، برهمین اساس تحقیقات و بررسی‌های میدانی را با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان آمل ادامه دادیم.

بخشنده افزود: در ادامه ماموران دریافتند که قاچاقچیان با استفاده از یک دستگاه تریلی یخچال دار اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند که طی هماهنگی‌های انجام شده خودروی متهمان در یکی از محورهای شهرستان آمل متوقف و سه سرنشین آن دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۳۳۵ کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه‌ای در داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و هر سه متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرایم خود مبنی بر قاچاق مواد مخدر اعتراف کردند.