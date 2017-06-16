توضیح نیروی زمینی سپاه درباره انهدام تیم تروریستی در قصرقند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حضور یک تیم تروریستی تکفیری در منطقه عمومی قصرقند سیستان و بلوچستان، واحدهایی از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به منطقه اعزام و با محاصره ارتفاعات قصرقند، از ظهر امروز (پنجشنبه) با تروریستها درگیر شدند.
این اطلاعیه افزوده است: در این درگیری تعدادی از تروریستها کشته و زخمی و تعدادی نیز متواری شدند.
این اطلاعیه با اعلام اینکه تعقیب تروریستهای متواری شده توسط رزمندگان اسلام در منطقه ادامه دارد تصریح کرده است: طی این عملیات ضدتروریستی علاوه بر انهدام یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده با ۶۰۰ کیلوگرم مواد منفجره، تعداد ۵ بمب آماده اقدامات انتحاری و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری همراه با دهها هزار فشنگ و تعدادی سلاح و مهمات دیگر به دست رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افتاد.
این اطلاعیه با اشاره به همراهی و همکاری شجاعانه رزمندگان نیروی انتظامی و اداره کل وزارت اطلاعات استان سیسستان و بلوچستان با واحدهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تأکید کردهاست: عملیات ضدتروریستی تا انهدام کامل بقایای تروریستهای تکفیری که متواری شدهاند ادامه داشته و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
نظر شما