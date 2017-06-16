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۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

در اطلاعیه ای اعلام شد:

توضیح نیروی زمینی سپاه درباره انهدام تیم تروریستی در قصرقند

توضیح نیروی زمینی سپاه درباره انهدام تیم تروریستی در قصرقند

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه درباره انهدام یک تیم تروریستی تکفیری در منطقه عمومی قصرقند سیستان و بلوچستان توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حضور یک تیم تروریستی تکفیری در منطقه عمومی قصرقند سیستان و بلوچستان، واحدهایی از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به منطقه اعزام و با محاصره ارتفاعات قصرقند، از ظهر امروز (پنجشنبه) با تروریست‌ها درگیر شدند.

این اطلاعیه افزوده است: در این درگیری تعدادی از تروریست‌ها کشته و زخمی و تعدادی نیز متواری شدند.

این اطلاعیه با اعلام اینکه تعقیب تروریست‌های متواری شده توسط رزمندگان اسلام در منطقه ادامه دارد تصریح کرده است: طی این عملیات ضدتروریستی علاوه بر انهدام یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده با ۶۰۰ کیلوگرم مواد منفجره، تعداد ۵ بمب آماده اقدامات انتحاری و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری همراه با ده‌ها هزار فشنگ و تعدادی سلاح و مهمات دیگر به دست رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افتاد.

این اطلاعیه با اشاره به همراهی و همکاری شجاعانه رزمندگان نیروی انتظامی و اداره کل وزارت اطلاعات استان سیسستان و بلوچستان با واحدهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تأکید کرده‌است: عملیات ضدتروریستی تا انهدام کامل بقایای تروریست‌های تکفیری که متواری شده‌اند ادامه داشته و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.  

کد مطلب 4006001
هادی رضایی

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