به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ادل خواننده پرطرفدار بریتانیایی که جوایز متعددی در کارنامه دارد در کنار برج گرینفل حاضر شد تا با کشته‌ها و مصدومان این فاجعه انسانی که در قلب لندن رخ داد، همدردی کند.

آتش سوزی این برج ۲۷ طبقه تنها ۱۵ دقیقه بعد از شروع همه این برج مسکونی را فراگرفت و یکی از بدترین حادثه‌های آتش‌سوزی در تاریخ بریتانیا را رقم زد.

ادل که اصلیتی تاتنهامی دارد برای حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان این حادثه در این محل حاضر شد و در توییتر تصاویر وی بلافاصله پخش شد.

وی که بدون اعلام قبلی و به صورت ناشناس در این محل حاضر شده بود، بلافاصله شناخته شد و طرفداران تصاویر وی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

در حالی که این حادثه ساعت یک بامداد شروع شد، تاکنون تعداد کشته شدگان ۱۷ تن اعلام شده اما اسکاتلندیارد معتقد است این آمار می‌تواند از ۵۰ تن هم فراتر برود.

گفته شده ادل سعی می کرد با افرادی که در اطراف بودند و نیاز به کمک داشتند همدردی کند و به آنها کمک برساند.

طرفدار دیگری از این خواننده در توییترش بسیار افتخار کرد که ستاره موسیقی بریتانیا چنین حس انسان‌دوستانه‌ای دارد.

در ماه مارس نیز ادل از اینکه پس از حادثه تروریستی در وست‌مینستر و کشته شدن ۶ نفر نتوانسته بود در کنار حادثه دیدگان باشد ابراز تاسف کرده و با بازماندگان کشته شدگان این حادثه همدردی کرده بود.

ریتا اورا از دیگر ستارگانی است که با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرده بود. این خواننده ۲۵ ساله در اینستاگرام ساعتی پس از وقوع این حادثه تراژیک همدردی خود را اعلام کرد و تصویری از برج مشتعل را منتشر کرد.

جرمی کلارکسون مجری سابق «تخت گاز» نیز با آسیب دیدگان این حادثه ابراز همدردی کرد و از مردم این محله خواست تا به کمک حادثه دیدگان بشتابند. وی در فیسبوکش هم نوشت: هر چیز تمیزی که در کمد من پیدا شود متعلق به مردم بیخانمان شده از این آتش سوزی وحشتناک است.

جیمی اولیویر سرآشپز مشهور برنامه‌های تلویزیونی نیز اعلام کرد درهای رستوران وی روی قربانیان باز است.

لیل آلن خواننده پاپ نیز از دیگر هنرمندانی بود که حمایت خود را از آسیب دیدگان این سانحه اعلام کرد.

فرن کاتن مجری تلویزیونی نیز در توییتر پیام حمایت خود از آسبیب دیدگان را اعلام کرد.