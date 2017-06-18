  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

بازیکن تیم ملی جوانان صنعت نفت آبادان: 

برای موفقیت نفت آبادان از تجربه جام جهانی ام استفاده می‌کنم 

برای موفقیت نفت آبادان از تجربه جام جهانی ام استفاده می‌کنم 

آبادان - بازیکن تیم ملی جوانان صنعت نفت آبادان گفت: برای کسب موفقیت تیم صنعت نفت از تجربه بازی جام جهانی ام استفاده می کنم. 

حسین ساکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با ایده آل خواندن اردوی تیم در کردان کرج افزود: تمرینات منظم، پرفشار و خوبی را زیر نظر سرمربی و کادر فنی تیم دنبال و در شرایط خوبی به سر می بریم. 

وی اظهار کرد: کادر فنی فعلی تیم صنعت نفت آبادان، شامل قوی‌ترین مجموعه مربیانی هستند که تا به امروز در کنارشان کار کرده‌ام. 

ساکی تصریح کرد: امیدوارم تا پایان اردوی کردان به لحاظ جسمانی به شرایط آرمانی برسیم تا در اردوی ترکیه بتوانیم بر روی مباحث تاکتیکی و بازی‌های تدارکاتی تمرکز کنیم. 

بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ارزشمند خواندن حضورش در تورنمنت بزرگی همچون جام جهانی جوانان که بهترین بازیکنان جوان دنیا در آن حاضر بودند، گفت: بی شک از تجربه حضورم در مسابقات جام جهانی برای کسب موفقیت تیم صنعت نفت آبادان در لیگ هفدهم نهایت استفاده را خواهم کرد. 

ساکی افزود: به کسب رده های بالای جدول لیگ برتر هفدهم با توجه به ترکیب فعلی تیم صنعت نفت آبادان خوشبینم.

کد مطلب 4007734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها