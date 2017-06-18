حسین ساکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با ایده آل خواندن اردوی تیم در کردان کرج افزود: تمرینات منظم، پرفشار و خوبی را زیر نظر سرمربی و کادر فنی تیم دنبال و در شرایط خوبی به سر می بریم.

وی اظهار کرد: کادر فنی فعلی تیم صنعت نفت آبادان، شامل قوی‌ترین مجموعه مربیانی هستند که تا به امروز در کنارشان کار کرده‌ام.

ساکی تصریح کرد: امیدوارم تا پایان اردوی کردان به لحاظ جسمانی به شرایط آرمانی برسیم تا در اردوی ترکیه بتوانیم بر روی مباحث تاکتیکی و بازی‌های تدارکاتی تمرکز کنیم.

بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ارزشمند خواندن حضورش در تورنمنت بزرگی همچون جام جهانی جوانان که بهترین بازیکنان جوان دنیا در آن حاضر بودند، گفت: بی شک از تجربه حضورم در مسابقات جام جهانی برای کسب موفقیت تیم صنعت نفت آبادان در لیگ هفدهم نهایت استفاده را خواهم کرد.

ساکی افزود: به کسب رده های بالای جدول لیگ برتر هفدهم با توجه به ترکیب فعلی تیم صنعت نفت آبادان خوشبینم.