طنز بومی قزوین در سریال «خان بابا و ارثیه ی فامیلی»

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه ی استانی سیمای مرکز قزوین سریالی اجتماعی را در دست تولید دارد که به مؤلفه های فرهنگی بومی قزوین می پردازد.

بگفته ی مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین این سریال یکی از تولیدات فاخر سیمای مرکز قزوین است که ضمن پرداختن به ظرفیتهای غنی طنز بومی استان قزوین، تیپ سازی شخصیتهای عروسکی را بخصوص در ژانر طنز اجتماعی که یکی از موثرترین قالبها برای بیان حقایق اجتماعی است دنبال میکند.

معصومی فر افزود: موضوع سریال «خان بابا و ارثیه ی فامیلی» داستان زندگی آقای ایرج باغبان زاده ی قزوینی معروف به «خان بابا» ی قصه های برنامه کودک است که شخصیتی جذاب و شناخته شده برای مخاطبان شبکه قزوین است.

وی افزود: در تولید سریال «خان بابا و ارثیه ی فامیلی» اهتمام عوامل تولید بر این مبناست که در خلال داستان، توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی قزوین را تبیین کنند و قسمت پایانی این سریال هم بخاطر تبلور در فضایی عینی و واقعی که در مناسبت روز قزوین خواهد بود جذابیت ممتازی به آن خواهد بخشید.

معصومی فر تصریح کرد: سریال فاخر «خان بابا و ارثیه ی فامیلی» به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن آقالر در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه ای در سیمای مرکز قزوین تولید خواهد شد.