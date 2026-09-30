جابجایی یک میلیون و ۱۳۰هزار مسافر با ناوگان عمومی قم در امسال

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عمو سلطانی آرانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر در قالب ۵۹ هزار و ۵۵۰ سفر با ناوگان عمومی حملونقل جادهای استان قم جابهجا شدند.
وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۷۳ هزار مسافر توسط این ناوگان جابهجا شده بودند که مقایسه آمار دو دوره از کاهش ۱۱ درصدی جابهجایی مسافر در نیمه نخست امسال حکایت دارد.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم بیان کرد: موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن قم در مسیر کریدورهای ارتباطی کشور، موجب تردد قابل توجه ناوگان عمومی حملونقل مسافر در محورهای استان شده است.
عمو سلطانی آرانی ادامه داد: مبادی ورودی و خروجی شهرستان قم به دلیل نقش خود در ارائه خدمات به مسافران برونشهری، از مراکز مهم تردد ناوگان عمومی به شمار میروند.
وی گفت: بخشی از مسافرانی که از ورودیها و خروجیهای شهرستان قم استفاده میکنند، در آمار رسمی جابهجایی مسافر توسط ناوگان عمومی استان ثبت نمیشوند و به همین دلیل این آمار بیانگر مجموع مسافران عبوری از محورهای استان نیست.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: در نیمه نخست امسال، ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایه استان در مجموع ۵۹ هزار و ۵۵۰ سفر را به ثبت رساندند.
وی تصریح کرد: طی این مدت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۸ هزار و ۷۶۵ دستگاه مینیبوس و ۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه سواری کرایه در جابهجایی مسافران استان قم فعالیت داشتند.
عمو سلطانی آرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۱۲۵ راننده و ۶۷۰ دستگاه ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه در بخش حملونقل جادهای مسافر استان قم فعال هستند.
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