محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح گزارش عملکرد عملیاتی این جمعیت طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر استان اصفهان با آمادگی کامل در پی گزارش حوادث مختلف، به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند.

مؤمنی با اشاره به آمار کلی عملیات‌های صورت گرفته تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، مجموعاً ۷ حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های مربوطه به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۴ فقره مربوط به حوادث جاده‌ای و ۳ فقره شامل فوریت‌های پزشکی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در خصوص وضعیت آسیب‌دیدگان بیان کرد: در مجموع ۱۱ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۰ نفر مصدوم شدند. تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی صحنه و اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۳ نفر از مصدومان را جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند و ۲ نفر دیگر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

مؤمنی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه، پایگاه‌های درگیر در این حوادث را برشمرد و گفت: تیم‌های امدادی مستقر در پایگاه‌های «مهربین خمینی‌شهر»، «کوهپایه»، «کرکوند مبارکه»، «ازونبلاغ فریدون‌شهر»، «پلیس‌راه فلاورجان»، «زودان مبارکه» و «کرکس نطنز» با حضور به‌موقع در محل حوادث، به یاری هموطنان شتافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات شرایط جوی و ترافیک جاده‌ای، از عموم هم‌وطنان درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت وقوع هرگونه حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد هلال‌احمر) تماس بگیرند تا امدادگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.