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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۶

سردار سنایی راد:

تلفات تروریست‌ها در حمله موشکی سپاه بالا بود

تلفات تروریست‌ها در حمله موشکی سپاه بالا بود

معاون سیاسی سپاه گفت: حمله مجدد از سوی سپاه تابع تصمیماتی است که در مجموعه شورای عالی امنیت ملی و ستاد فرماندهی کل قوا و مجموعه سپاه گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه اظهار داشت: موشک‌ باران امشب این پیام را به تروریست‌ها می‌دهد که اگر بخواهند به شرارت‌های‌شان ادامه دهند با سیلی محکم مواجه می‌شوند و الزاماً ضربه‌زدن به آنها در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران معنایی نمی‌دهد.

وی افزود: با توجه به نوع  انتخاب اهداف و تجمع تروریست‌های تکفیری در این منطقه می‌توان میزان تلفات آنها را در نیروی انسانی و امکانات لجستیکی بالا پیش‌بینی کرد.

سردار سنایی راد خاطرنشان کرد: حمله مجدد از سوی سپاه تابع تصمیماتی است که در مجموعه شورای عالی امنیت ملی و ستاد فرماندهی کل قوا و مجموعه سپاه گرفته شود و بستگی به موقعیت‌های پیش رو خواهد داشت.

کد مطلب 4008558
هادی رضایی

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    نظرات

    • زهره ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
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      پاسخ
      سلام احسنت به دست وبازوی غیورمردان ایرانی سپاه که اشک شوق رابرچشمانمان روانه کردید ودر دلمان پرازشادی و غرور ملی است.دست علی یارتان

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