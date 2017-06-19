به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه اظهار داشت: موشک باران امشب این پیام را به تروریستها میدهد که اگر بخواهند به شرارتهایشان ادامه دهند با سیلی محکم مواجه میشوند و الزاماً ضربهزدن به آنها در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران معنایی نمیدهد.
وی افزود: با توجه به نوع انتخاب اهداف و تجمع تروریستهای تکفیری در این منطقه میتوان میزان تلفات آنها را در نیروی انسانی و امکانات لجستیکی بالا پیشبینی کرد.
سردار سنایی راد خاطرنشان کرد: حمله مجدد از سوی سپاه تابع تصمیماتی است که در مجموعه شورای عالی امنیت ملی و ستاد فرماندهی کل قوا و مجموعه سپاه گرفته شود و بستگی به موقعیتهای پیش رو خواهد داشت.
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