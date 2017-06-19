حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به آیین نامه اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس اشاره و بیان کرد: این آیین نامه که مصوب هیئت دولت است، وظایفی را برای دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش مشخص کرده؛ برای مثال در بند ۶ این آیین نامه آمده که باید دستورالعمل جامعی برای ساماندهی لباس دانش‌آموزان از طرف آموزش و پرورش برای تصویب در کارگروه مد و لباس ارائه شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور، تامین آسایش روح و روان دانش‌آموزان را از مفاد این آیین نامه دانست و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر، مسئولان آموزش و پرورش، به ویژه مدیران مدارس، نگاه مثبتی به موضوع لباس مدارس داشته و تغییرات خوبی را در این زمینه اعمال کرده‌اند. در همین آیین نامه هم به فراهم کردن زمینه طراحی‌های متنوع برای لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسیتی، سنی و منطقه‌ای اشاره و تاکید شده است.

به گفته قبادی، قانون گذار در این آیین نامه، چارچوب را مشخص کرده و از نکات خوب آن این است که به مسئولان کمک می کند به سمتی بروند که روح و روان دانش آموزان، آسایش داشته باشد و لباس های راحت در عین حال متنوعی تولید شود.

او برگزاری نخستین نمایشگاه لباس مدارس را اتفاق خوشایندی دانست و افزود: تغییرات قابل توجهی در زمینه لباس دانش آموزی اتفلق افتاده برای مثال سال گذشته، اولین نمایشگاه لباس مدارس را برگزار کردیم. امسال هم این نمایشگاه برگزار و بخش طراحی به صورت حرفه‌ای‌تری در آن ارائه می شود.

به گفته قبادی، سال گذشته، انجمن طراحان در نخستین نمایشگاه لباس مدارس، ۳۰ طرح جدید ارائه کرد با این که بخش طراحی به صورت مستقل به رقابت گذاشته نشده بود اما امسال قرار است بخش طراحی، به صورت مستقل و به شکل رقابتی برگزار شود.