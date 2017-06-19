هفتمین جایزه ادبی هفت اقلیم فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم توسط موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم منتشر شده است.

طبق این فراخوان نویسندگان و ناشران جهت شرکت در این دوره از جایزه مذکور، تا ۲۵ تیر فرصت دارند ۳ نسخه از کتاب های منتشر شده (شامل مجموعه داستان و رمان) خود در سال ۱۳۹۵ را به دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم ارسال کنند.

دبیرخانه این جایزه در تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بعد از خیابان کشواد، پلاک ۵۶۹ واقع شده است.

جایزه کتاب سال هفت اقلیم هر سال به کتاب های مجموعه داستان و رمان ایرانی اعطا می شود.