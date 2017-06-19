به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری نخستین دوره اجلاس توسعهدهندگان وب فارسی در آذرماه سال گذشته در سالن همایشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با استقبال سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و با هدف نزدیکی هرچه بیشتر این دو کفه قدرت وب فارسی برگزار شد، دوازدهم مردادماه پیش رو، دومین دوره از این اجلاس با قدرت و کیفیتی دوچندان، پذیرای حضور مخاطبان این حوزه خواهد بود.
در این دوره از اجلاس، تمرکز جدیتری بر بخش غیر دولتی صورت گرفته و تلاش شده سخنرانیها و پانلهایی در جهت انتقال تجربیات و دانش افراد فعال در حوزه وب فارسی در چارچوب برگزاری این رویداد گنجانده شود که مطمئناً با استقبال بیشتری از جانب مخاطبان مواجه خواهد شد.
اجلاس وب فارسی، به همت کانون توسعهدهندگان فضای مجازی و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات برگزار میشود.
این دوره از اجلاس در راستای پنج محور حیاتی و کلیدی وب فارسی یعنی طراحی و توسعه، کارآفرینی، فناوریهای مالی (فینتک)، امنیت سایبری و کسب و کارهای اینترنتی و با سخنرانی افراد سرشناس و متعددی از حوزههای مختلف از جمله مهندس مهدی راسخ، حمیدرضا همتی، احمدرضا نخجوانی، آرش برهمند، آرش سروری، حامد بیدی، جادی میرمیرانی، هنگامه عسگری، آیدین نامدار و زوبین نعمتی در سالن همایشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشود.
برپایه این گزارش؛ فهرست سخنرانان رویداد در حال تکمیل است و این دوره از رویداد شاهد سخنرانی افراد متعدد و بیشتری نسبت به دوره اول خواهد بود.
مخاطبان جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این رویداد میتوانند ضمن مراجعه به وبسایت رسمی رویداد به نشانی www.PWConf.ir ضمن آشنایی بیشتر، اقدام به رزرو صندلی خود در این رویداد کنند.
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